Украина

Бывший таможенник Пудрик рассказал, почему реформы в отрасли за последние пять лет не принесли ожидаемых результатов

Ряд реформ, которые были запущены в таможенной отрасли предыдущей властью, не были эффективны и сработали в итоге в личных интересах чиновников, поэтому новому руководству придется заново проводить изменения, на что будет затрачено большое количество времени и ресурсов. Также к процессу необходимо привлечь лиц, которые являются профессионалами в отрасли.

Таким мнением поделился экс-глава Крымской, Черниговской, Львовской и Луганской таможен, а ныне исполняющий обязанности проектора по инфраструктуре Государственного университета фискальной службы Украины Денис Пудрик в интервью «Апострофу».

Он прокомментировал разделение сфер налоговой и таможенной службы и реформы в отрасли.

«Я за то, чтобы развивать таможенную службу и дать ей право оперативно-розыскной деятельности, как во многих странах Европы, чтобы это была мощная, серьезная структура сама по себе. Я был против объединения. Но, когда объединение было в статусе Министерства доходов и сборов, может быть, это и имело смысл. Разумнее, когда в составе министерства была отдельная налоговая служба, отдельно — таможенная, отдельно — финрасследований, к примеру, возможно, еще контрольно-ревизионная. После Революции достоинства все старые таможенники надеялись, что пойдет развитие. Сделали фискальную службу и все негативное, что было в Министерстве доходов и сборов, перешло в нее. А все позитивные моменты — законодательная инициатива, представительство в Кабмине — осталось в прошлом. (Создание службы. — Ред.) это шаг в чьих-то личных интересах», — считает он.

Также сотрудник университета ГФС рассказал о своем отношении к изменениям, которые осуществляла команда президента Петра Порошенко и двух предыдущих составов правительства.

«То, что у нас было сделано в сфере за последние пять лет, да и в государстве в целом — многое было сделано неправильно. Как мне уже сейчас кажется, не совсем те люди были у руля. В современной политике идеальный политик для меня — Юлия Тимошенко. Она предлагает конкретные шаги, имеет очень сбалансированную программу, многие наши научные сотрудники тоже участвовали в разработке этой программы… И, как и многие таможенники, я уважаю Анатолия Макаренко. Он пришел работать немножко позже, и попытался реформировать сферу, но ему не давали», — отметил чиновник.

Денис Пудрик поделился информацией о нынешних задачах руководства таможенной службы и назначенного ее главой экс-заместителя министра экономического развития Максима Нефьодова.

«Перед ним, как и перед всей командой президента стоят схожие вызовы. Ждут буквально чуда, что он сможет провести таможенную реформу буквально за две секунды, что появится социальное обеспечение, зарплаты, техническая база. Чуда он, конечно, не совершит, к этому должна быть готова общественность. Ему нужно время и множество сопутствующих факторов. Он достойный руководитель, могу только пожелать удачи… Наличие профессиональных советников — очень важный момент… Важно привлекать к процессу реформирования профессионалов… К таким, как тот же Анатолий Макаренко или Павел Пашко. То есть кто изначально с таможни, знает и понимает, о чем говорит и куда должна двигаться служба», — заявил он.

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