Украинцам начали менять номера банковских счетов: что об этом нужно знать

Деньги

В Украине начался переход банковской системы на новую систему счетов. С 5 августа стартует введение международного номера банковского счета IBAN. До 1 ноября будет действовать переходный период. За эти три месяца финансовые учреждения должны будут привести все счета своих клиентов в соответствие с новыми стандартами. А с 1 ноября 2019 года стандарт IBAN станет обязательным для клиентов всех украинских банков.

Кстати, по данным НБУ, на 1 января 2019 года клиентами банков в Украине являлось 56,7 млн человек и 2,3 млн субъектов хозяйственной деятельности. На начало года банки обслуживали 89,4 млн счетов физических лиц, из которых 71,4 млн — текущие счета, а 18 млн — депозитные счета. При этом банки работали с 4,9 млн счетов юридических лиц: 4,7 млн текущих и 200 тыс. депозитных. Банками было выпущено 59,2 млн платежных карт для физлиц и 800 тыс — для субъектов хозяйственной деятельности. Так вот, все эти счета должны быть изменены.

Давайте разберемся, что такое IBAN? Аббревиатура расшифровывается как International Bank Account Number, т. е. международный номер банковского счета. Основой системы стали разработки Международной организации по стандартизации совместно с Европейским комитетом банковских стандартов. Уже 46 стран перешли на эту систему идентификации. В частности, это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. Каждая страна самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN, по стандарту ISO 13 616.

Для Украины номер счета IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов. Они условно разделяются на две группы. Первые 10 знаков — код страны, контрольное число и код банка. В частности, первые две буквы UA указывают на код страны — Украина. Следующие два символа — контрольные, они предназначены для проверки достоверности счета и защищают информацию от ошибок при внесении данных. Следующие шесть цифр — код МФО банка.

Вторая группа символов, состоящая из 19 знаков, — непосредственно номер счета клиента банка. Причем первые четыре нуля, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков. А последние 15 символов являются непосредственно номером счета клиента.

До 1 ноября 2019 года в Украине действует переходный период. В течении ближайших трех месяцев финансовые учреждения должны будут привести все счета своих клиентов в соответствие с новыми стандартами.

Ознакомиться со своими новыми реквизитами клиенты банков могут разными способами — в интернет-банкинге, кол-центре банка или спросить у личного менеджера. Важно отметить, что в переходный период будут действовать и существующие счета, и счета IBAN. То есть пользователи смогут давать своим заказчикам и клиентам реквизиты как действующих счетов, так и созданных по стандарту IBAN. Но уже с 1 ноября 2019 года действовать будут исключительно счета IBAN.

В НБУ отметили, что нововведение позволит приблизить украинское платежное пространство к европейскому и будет способствовать дальнейшей модернизации системы электронных платежей. Кроме того, использование стандарта IBAN, благодаря сокращению реквизитов, станет более удобным для оформления расчетных документов. Переводы как в пределах страны, так и за границу будут проводиться быстрее. Клиенты станет проще идентифицировать плательщика или получателя средств и банк Украины, который его обслуживает.

В связи с начавшимися изменениями в Нацбанке планируют очередную модернизацию. А именно: введение стандарта для осуществления платежей с использованием QR-кодов, которые будут содержать информацию об IBAN. В НБУ считают, что это поможет упростить оплату счетов и обмен платежной информацией.

Кстати, отечественный бизнес приветствует введение в Украине банковских счетов с применением международного стандарта IBAN. Как сообщили в «Европейской Бизнес Ассоциации», введение стандарта IBAN позволит унифицировать процесс открытия и идентификации счетов клиентов банков с европейскими стандартами. Кроме того, по мнению бизнесменов, одним из преимуществ нового стандарта станет сокращение реквизитов счетов и избежание ошибок при осуществлении расчетов.

Стоит отметить, что одну из ключевых ролей в переходе на новый стандарт играет Государственная фискальная служба Украины. Дело в том, что все банки обязаны сообщать ей о каждом открытии или закрытии счета и даже о смене нумерации. Накануне введения системы IBAN налоговики предоставили банкам два дня для тренировок по работе с новыми счетами. На сайте ГФС был предоставлен программный модуль для формирования и отправки сообщений об открытии и закрытии счетов (API). Банкиры могли его протестировать. Хотя времени на это им выделили крайне мало, так как модуль стал доступным для тестирования только 1 августа. Поэтому некоторые банкиры не исключают, что в первые дни работы с новым форматов счетов возможны технические ошибки и сбои, пока процесс не наладится до автоматизма.

В следующей статье об особенностях перехода украинцев на новый банковский стандарт счетов читателям «ФАКТОВ» расскажет управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия», кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

Стоит отметить, что недавно Нацбанк анонсировал событие, которое многие специалисты назвали преддверием финансовой революции в нашей стране. На официальном сайте Национального банка Украины сообщается, что регулятор начинает выполнять европейскую директиву для платежных систем PSD2, которая касается открытия рынка для небанковских учреждений. Эксперты считают, что это существенно сократит долю наличных расчетов и позволит значительно расширить возможности людей. Украинцы смогут платить и перечислять деньги где угодно и когда угодно, даже не обращаясь в банки.



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