Происшествия

Уже начала терять сознание: полицейские спасли женщину от самоубийства (видео)

В Черновцах патрульные спасли от суицида молодую женщину, которая решила покончить с собой на могиле недавно умершей матери. В полицию обратился ее супруг, который получил прощальное сообщение и забил тревогу, сообщает Киев Оперативный.

Через некоторое время жена на звонки уже не отвечала.

По его словам, утром женщина рассказала ему, что ей звонили из кредитной компании и угрожали. Мужчина решил, что жена захочет проститься с матерью.

Прибыв на кладбище, правоохранители увидели женщину с таблетками в руках. Их она уже успела положить в рот, но проглотить не успела.

Тем не менее она потеряла сознание — оказалось, что у самоубийцы больное сердце. Ее госпитализировали.

Патрульные опубликовали видео с нагрудных камер, чтобы предостеречь других от подобных опрометчивых поступков.

Напомним, ранее в Ирпене 19-летний парень расстрелял из травматического оружия свою бывшую девушку и ее нынешнего молодого человека, а после задержания застрелился в отделении полиции. Тем самым он повторил поступок жителя Донецкой области, который покончил с собой с применением табельного оружия полицейского.

Также в последнее время участились случаи подросткового суицида. В Сумской области 12-летнего школьника нашли повешенным на дверной ручке частного домовладения, а на Херсонщине подобным образом покончила с собой его сверстница.

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