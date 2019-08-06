Общество и люди

Права на использование обозначения «Корвалол» принадлежат ПАО «Фармак», а фармкомпания «Дарница» показывает пример недобросовестной конкуренции, используя это наименование для своей продукции. Об этом в интервью газете «Голос України» сообщил юрист, директор по правовому обеспечению «Фармак» Дмитрий Таранчук.

«Фармак» оспаривал в хозяйственных судах регистрацию как торговой марки «Корвалол-Дарница», зарегистрированной на ФФ «Дарница» в 2005 году. Истец свои требования аргументировал тем, что обозначение «Корвалол-Дарница» является схожим до степени смешения со знаком «Корвалол Corvalolum» компании «Фармак»: фонетическое и графическое сходство обозначения «Корвалол-Дарница» заключается в том, что слово «корвалол» является тождественным со знаком «Корвалол Corvalolum», а смысловая схожесть сводится к тому, что это обозначение предназначено для маркировки того же товара 5-го класса — лекарственного средства препарата «Корвалол», который имеет одинаковый состав, терапевтические свойства, каналы распространения и одинаковый круг потребителей", — подчеркнул Дмитрий Таранчук.

По его словам, в апреле 2017 года ПАО «Фармак» обратилось в Апелляционную палату Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) с заявлением о признании хорошо известным «Корвалол Corvalolum» в Украине на имя ОАО «Фармак» по состоянию на 1 декабря 2002 года. Решением Апелляционной палаты МЭРТ, утвержденным приказом МЭРТ № 1037 от 19 июля 2017 года, после детального рассмотрения заявления и представленных доказательств обозначение «Корвалол Corvalolum» было признано хорошо известным в Украине на имя ОАО «Фармак» по состоянию на 1 декабря 2002 года.

«Компания «Дарница» в настоящее время имеет зарегистрированный знак «Корвалол-Дарница», и препарат под этим торговым знаком реализуется на рынке Украины с 2016 года. В августе 2017 года ПАО «Фармак» обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к МЭРТ и ФФ «Дарница» о признании недействительной регистрации знака для товаров и услуг «Корвалол-Дарница» на основании решения Апелляционной палаты МЭРТ Украины с 2017 года о признании общеизвестным обозначения «Корвалол Corvalolum».

Компания «Дарница» со своей стороны обратилась в хозяйственный суд с иском о признании недействительным решения Апелляционной палаты МЭРТ о признании «Корвалол Corvalolum» хорошо известным в Украине на имя ОАО «Фармак», — рассказал в интервью «Голосу» Дмитрий Таранчук.

Юрист отметил, что постановлением Палаты Верховного Суда от 25 июня 2019 года принято решение об отмене судебных решений первой и апелляционной инстанций и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«Большая палата Верховного Суда рассмотрела это дело по существу и приняла беспристрастное решение в строгом соответствии с действующим процессуальным законодательством. Решение Апелляционной палаты МЭРТ по-прежнему действует для всех субъектов правоотношений и сохраняет за правообладателем (ПАО „Фармак“) хорошо известного знака „Корвалол Corvalolum“ все права, предусмотренные действующим законодательством Украины», — объяснил Дмитрий Таранчук.

Как ранее сообщалось, по мнению юриста, управляющего партнера АО «Радзиевский и Яровой» Юрия Радзиевского, собственник свидетельства на торговую марку имеет право запрещать другим лицам использование обозначений для аналогичных товаров и услуг, если такие обозначения схожи с зарегистрированным знаком до степени смешения.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter