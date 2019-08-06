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- 15:01 Кто быстрее до дома добежит, тому все достанется: Глюк'оZа с мужем делят имущество
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Кто быстрее до дома добежит, тому все достанется: Глюк'оZа с мужем делят имущество (видео)
Популярная российская певица Глюк'оZа, любительница откровенных фото, впервые высказалась по поводу развода с мужем. Уже несколько месяцев в Сети обсуждают крах звездного брака. Говорят, Наталья с Александром Чистяковым больше не живут вместе. Выводы сделаны на основании того, что певица публикует в Сети откровенные фото, появляется на светских мероприятиях без мужа. Более того, ей приписывают роман с украинским исполнителем Максом Барских.
Долгое время певица не комментировала слухи, лишь разместила абстрактный пост в Instagram о том, как ей неприятно читать гадости в свой адрес.
«Ненависть — мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть!» — написала Наталья. .
О расставании с мужем она впервые высказалась в видеоролике, который появился в Telegram-канале Ксении Собчак.
«Глюк'oZa c Сашей действительно разводятся. Ведь анонимные каналы врать не будут», — написала под видео Собчак.
В нем Наталья с Александром обсуждают развод и то, как будут делить имущество и детей.
«Слушай, ты знаешь, что мы с тобой разводимся? Совсем скоро! Имущество будем делить!» — сообщает певица мужу, который сейчас находится с детьми в Испании, где у семейства имеется свой дом. Судя по видео, супруги с иронией относятся к слухам. Александр предложил разделить имущество по принципу: кто быстрее до дома добежит, тому все и достанется.
Напомним, Наталья Ионова и бизнесмен, совладелец нефтяной компании Александр Чистяков, который старше на 13 лет, сыграли свадьбу 7 июня 2006 года. Весной 2007-го у них родилась дочь Лидия, а осенью 2011-го — Вера. Дети певицы появились на свет в престижной клинике в Испании.
Ранее «ФАКТЫ» писали о разводе популярной певицы, участницы группы «НеАнгелы» Славы и Эдгара Каминских.
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