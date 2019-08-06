Под Запорожьем промчался мощный смерч: опубликовано видео

Происшествия

Запорожская область снова стала плацдармом для разгула стихии — на сей раз в поле под Запорожьем пронесся внушительный смерч.

Очевидцы успели зафиксировать его на видео.

По их свидетельству, погодное явление продолжалось буквально несколько минут, но успело изрядно напугать водителей.

Напомним, ранее водителю удалось снять смерч, который гулял по полю на границе Херсонской и Запорожской областей. А в Черновицкой области мощный смерч пронесся через одно из сел, вырывая деревья с корнями.

Тем временем под Киевом зафиксирована другая погодная аномалия — там в начале августа видели… снег.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter