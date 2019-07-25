В Херсонской области заметили крупный смерч: сеть впечатлило видео

Общество и люди

На границе Херсонской и Запорожской областей по полю прогулялся внушительный смерч, который удалось заснять ехавшему вдоль поля водителю. Ранее мощный смерч пронесся через одно из сел Черновицкой области, за считанные минуты вырвав из земли деревья с корнями.

Житель Запорожья Андрей Назаренко выложил отснятое видео на своей страничке в социальных сетях. «Друзья, смотрите какой большой смерч в Украине. Херсонская область, на границе Запорожской области. Сам не ожидал», — пишет автор видео. В комментариях под этим постом Андрей Назаренко уточнил, что смерч снял еще 22 июля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», смерч напугал отдыхающих на пляже Лузановка в Одессе. Высокий вихрь на огромной скорости пронесся побережьем Черного моря, сломал пляжный зонт и поднял в воздух вещи отдыхающих.

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