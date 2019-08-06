Украина

Из-за блокирования поставок угля со стороны РФ Луганская ТЭС была вынуждена перейти на газ. Однако текущие цены на электроэнергию не покрывают стоимость газа, поэтому ситуация остается напряженной. До возобновления поставок угля Кабмин должен установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.



«Постановление Кабмина о специальной цене на газ для Луганской ТЭС — это единственное решение. Другого решения на сегодняшний день нет. Потому что для того, чтобы возить автотранспортом, нужно очень много машин, и это очень тяжело. Мы делали эксперимент несколько лет назад, и поняли, что это невозможно. Поэтому на сегодня единственный вариант — это принять соответствующее решение Кабмина», — отметил Грымчак.



По словам Грымчака, Россия шантажирует регион не первый раз.



«Луганская ТЭС расположена на контролируемой территории, но уголь получает из Российской Федерации. Других вариантов поставки угля на эту теплоэлектростанцию нет. Так случилось, что все железнодорожные пути (там он один), не имеют связи с железнодорожной системой Украины. РФ, и это уже не в первый раз — в прошлом году уже было, — перед отопительным сезоном фактически останавливает отгрузку угля на все станции. Причем уголь на шахте есть, но железнодорожные вагоны не подаются. И поэтому такое время от времени происходит. По вине Российской Федерации», — подчеркнул замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



Ранее вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин заявил, что без решения Кабмина по цене для Луганской ТЭС, в области начнутся отключения электроэнергии.

По словам главы Луганской областной госадминистрации Виталия Комарницкого, с 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину.

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