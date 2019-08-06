Украинские красавицы-волейболистки выиграли престижный европейский турнир (фото)

Спорт

На минувших выходных в Любляне (Словения) прошел однозвездочный этап Мирового тура по пляжному волейболу — межконтинентальной серии международных турниров. Приятно, что победу на нем одержали украинские сестры-красавицы Ирина и Инна Махно.

Наши соотечественницы на стадии группового турнира последовательно обыграли пару Гравендер/Симонссон из Швеции — 21:19, 21:11 и новозеландский дуэт Кирван/Макдональд — 21:23, 21:11, 15:9. Уже на стадии плей-офф был повержен японский дуэт Мизое/Хасимото — 21:13, 21:11, а затем в тяжелом поединке сестры справились с парой Ваутерс-Стам из Нидерландов — 21:16, 19:21, 15:8.

В решающем противостоянии украинки встречались с норвежками Чельберг/Твейт Йортланд. Первый сет остался за соперницами, но затем смогли переломить ход неудачно складывавшегося для себя матча и в итоге одержали победу — 14:21, 21:16, 15:13.

Отметим, что это первый крупный успех в карьере 24-летних сестер. Ранее в нынешнем сезоне Ирина и Инна доходили до финала лишь на этапе в Гетеборге, где уступили паре Ван Дрил/Схон из Нидерландов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские синхронистки завоевали историческое «золото» на чемпионате мира.

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