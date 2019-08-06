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Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе (адреса)
Продуктовые ярмарки с 6 по 11 августа пройдут почти во всех районах Киева. Как обычно, перерабатывающие предприятия, фермеры, мелкие агрохозяйства, торговцы-предприниматели предложат покупателям фрукты, овощи, мед, бакалею, яйца, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие товары. По прогнозам синоптиков, снова надвигается жара, поэтому скоропортящиеся продукты стоит покупать, только если они хранятся в холодильнике. Уличная торговля длится обычно до 16:00−18:00.
Школьные товары будут продавать как на непродовольственных, так и на продуктовых ярмарках до 10 сентября. А 17 и 18 августа на Крещатике накануне нового учебного года состоится большая школьная распродажа.
Адреса продуктовых ярмарок
6 августа (вторник)
- в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
- в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Микитенко, 21−27;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.
7 августа (среда)
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
- в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
8 августа (четверг)
- в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
9 августа (пятница)
- в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), на улице Шолом-Алейхема (в границах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
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в Подольском — на улице Полковой, 72;
- в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
10 августа (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), на улицах Лисковской (между улицами Милославской и Радунской) и М. Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта Маяковского);
- в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;
- в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами М. Донца и Героев Севастополя, 35а);
- в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.
11 августа (воскресенье)
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
А 17 и 18 августа (с 09:00 до 20:00) на Крещатике пройдет общегородская школьная ярмарка (организовало ее КП «Городской магазин»), во время которой можно будет приобрести товары школьного ассортимента по ценам товаропроизводителей: письменные принадлежности, обувь, одежду и многое другое. Большую распродажу проведут на нечетной стороне нижнего тротуара Крещатика между домами № 13/2 и № 23а (в границах улиц Городецкого и Б. Хмельницкого).
Во время ярмарки 17 августа (
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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