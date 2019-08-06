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Клуб потребителей

Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе (адреса)

16:17 6 августа 2019 37
Продуктовая ярмарка
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Продуктовые ярмарки с 6 по 11 августа пройдут почти во всех районах Киева. Как обычно, перерабатывающие предприятия, фермеры, мелкие агрохозяйства, торговцы-предприниматели предложат покупателям фрукты, овощи, мед, бакалею, яйца, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие товары. По прогнозам синоптиков, снова надвигается жара, поэтому скоропортящиеся продукты стоит покупать, только если они хранятся в холодильнике. Уличная торговля длится обычно до 16:00−18:00.

Школьные товары будут продавать как на непродовольственных, так и на продуктовых ярмарках до 10 сентября. А 17 и 18 августа на Крещатике накануне нового учебного года состоится большая школьная распродажа.

Адреса продуктовых ярмарок

6 августа (вторник)

  • в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
  • в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на улице Микитенко, 21−27;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.

7 августа (среда)

  • в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
  • в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
  • в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

8 августа (четверг)

  • в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

9 августа (пятница)

  • в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), на улице Шолом-Алейхема (в границах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
  • в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Подольском — на улице Полковой, 72;
  • в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

10 августа (суббота)

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), на улицах Лисковской (между улицами Милославской и Радунской) и М. Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта Маяковского);
  • в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;
  • в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами М. Донца и Героев Севастополя, 35а);
  • в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.

11 августа (воскресенье)

  • в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

А 17 и 18 августа (с 09:00 до 20:00) на Крещатике пройдет общегородская школьная ярмарка (организовало ее КП «Городской магазин»), во время которой можно будет приобрести товары школьного ассортимента по ценам товаропроизводителей: письменные принадлежности, обувь, одежду и многое другое. Большую распродажу проведут на нечетной стороне нижнего тротуара Крещатика между домами № 13/2 и № 23а (в границах улиц Городецкого и Б. Хмельницкого).

Во время ярмарки 17 августа (13:00—15:00) столичный департамент культуры и Киевский центр народного творчества и культурологических исследований организуют выступление детских фольклорных коллективов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, по каким адресам киевляне могут бесплатно обследоваться на этой неделе.

Читайте также: Информация на упаковке: что нужно знать о новой маркировке продуктов

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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