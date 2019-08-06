- 18:45 Коломойский рассказал, кого видит премьером и мэром Киева
- 18:11 Умерла известная российская светская львица Алла Вербер: все подробности
- 18:02 Где смотреть онлайн «Брюгге» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 18:01 Зеленский обратился к Путину из-за крупных потерь ВСУ на Донбассе
- 17:54 Хотел сделать селфи на высоковольтной опоре: подросток получил тяжелейшие ожоги
- 17:47 Стало известно, когда впервые соберется новая Верховная Рада
- 17:33 Ответственность на Зеленском: от президента потребовали реакции на гибель военных на Донбассе
- 17:30 Григория Лепса засекли на пробежке в Крыму: что он там делает
- 17:19 Доллар продолжит расти: свежий прогноз по курсу валют на ближайшее время
- 16:50 Жара до плюс 30 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на конец лета
- 16:43 Российский газ нам не нужен, трубу в Европу надо было перекрыть: Коломойский выступил с громким заявлением
- 16:29 Сейчас взорвется: сеть насмешила татуировка боевика "ДНР" на все пузо
Хотел сделать селфи на высоковольтной опоре: подросток получил тяжелейшие ожоги (фото, видео)
При попытке сделать селфи на высоковольтной опоре был тяжело травмирован подросток. ЧП произошло на окраине села Панкратово Арбузинского района Николаевской области.
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области, вечером 5 августа по экстренному номеру «101» из полиции поступила информация о том, что два подростка, 2003 и 2005 гг.р., залезли на опору высокого напряжения. При этом старший, наступив на провода, был поражен электротоком. Потеряв равновесие и падая вниз, парень зацепился ногой за металлическую конструкцию. Младший, находясь рядом, стал звать на помощь.
Очевидцы ЧП сообщили в полицию. На место происшествия выехали полицейские, спасатели ГПСЧ № 6, работники ПАО «Николаевоблэнерго» и «скорая».
При помощи автоподъемника и специального спасательного оборудования пострадавшего подростка спустили вниз и передали медикам. Юношу доставили в реанимационное отделение городской больницы Южноукраинска с ожогами, в тяжелом состоянии.
Второй парень слез с опоры самостоятельно. Оказалось, подростки влезли туда, чтобы сделать впечатляющее селфи.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, вероятно, к ответственности будут привлечены родители несовершеннолетних, не доглядевшие за поведением своих сыновей.
Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 Уголовного кодекса Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
По последней информации пресс-службы Николаевского областного управления здравоохранения, пострадавшего подростка перевезли в Николаевскую больницу, где он находится на искусственной вентиляции легких. Его состояние врачи оценивают как критическое.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что под Одессой при попытке сделать селфи на крыше поезда девушка получила ожоги 65% тела.
А в Киевской области 14-летний школьник хотел сделать селфи на железнодорожной станции и схватился рукой за металлические опоры под контактным кабелем с напряжением в 27 000 Вольт. Одежда на подростке моментально загорелась, сам он едва не погиб.
Между тем в России загорелся скоростной поезд из-за зацепера на крыше.
Видео Иляны Пацюк
Фото ГУ ГСЧС в Николаевской области
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!