Хотел сделать селфи на высоковольтной опоре: подросток получил тяжелейшие ожоги (фото, видео)

Происшествия

При попытке сделать селфи на высоковольтной опоре был тяжело травмирован подросток. ЧП произошло на окраине села Панкратово Арбузинского района Николаевской области.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области, вечером 5 августа по экстренному номеру «101» из полиции поступила информация о том, что два подростка, 2003 и 2005 гг.р., залезли на опору высокого напряжения. При этом старший, наступив на провода, был поражен электротоком. Потеряв равновесие и падая вниз, парень зацепился ногой за металлическую конструкцию. Младший, находясь рядом, стал звать на помощь.

Очевидцы ЧП сообщили в полицию. На место происшествия выехали полицейские, спасатели ГПСЧ № 6, работники ПАО «Николаевоблэнерго» и «скорая».

При помощи автоподъемника и специального спасательного оборудования пострадавшего подростка спустили вниз и передали медикам. Юношу доставили в реанимационное отделение городской больницы Южноукраинска с ожогами, в тяжелом состоянии.

Второй парень слез с опоры самостоятельно. Оказалось, подростки влезли туда, чтобы сделать впечатляющее селфи.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, вероятно, к ответственности будут привлечены родители несовершеннолетних, не доглядевшие за поведением своих сыновей.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 Уголовного кодекса Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

По последней информации пресс-службы Николаевского областного управления здравоохранения, пострадавшего подростка перевезли в Николаевскую больницу, где он находится на искусственной вентиляции легких. Его состояние врачи оценивают как критическое.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что под Одессой при попытке сделать селфи на крыше поезда девушка получила ожоги 65% тела.

А в Киевской области 14-летний школьник хотел сделать селфи на железнодорожной станции и схватился рукой за металлические опоры под контактным кабелем с напряжением в 27 000 Вольт. Одежда на подростке моментально загорелась, сам он едва не погиб.

Между тем в России загорелся скоростной поезд из-за зацепера на крыше.

Видео Иляны Пацюк

Фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

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