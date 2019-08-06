Умерла известная российская светская львица Алла Вербер: все подробности (фото)

Шоу-бизнес

6 августа стало известно о том, что ушла из жизни известная российская светская львица и бизнес-леди, фешн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер. Она скончалась в Италии, где отдыхала в любимом Форте-дей-Марми.

Два дня назад Вербер была госпитализирована в больницу этого городка в регионе Тоскана, но спасти женщину не удалось. Российские СМИ сообщают, что Вербер стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у женщины анафилактический шок. Он спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт, который и стал причиной смерти. Врачи боролись за ее жизнь почти сутки, но спасти женщину не удалось.

Алле Вербер был 61 год. У нее остались мама, дочь и внучки.

Причину смерти женщины не сообщают. Говорят, у нее случился инфаркт. По другим данным, сказалась давняя болезнь. В 2008 году ей был поставлен диагноз — рак крови. Но тогда Вербер справилась с недугом.

Всего два дня назад она радовалась отдыху и делилась фото с велосипедной прогулки. «Чувствую себя школьницей», — написала она под фото.

Ранее цветущая Вербер гуляла в Турции на дне рождения композитора Игоря Крутого. На фото она выглядела вполне здоровой и жизнерадостной.

Напомним, Алла Вербер — одна из самых влиятельных персон в российской fashion-индустрии. Благодаря ей в 90-е на российском рынке появились многие люксовые бренды — она лично встречалась с европейскими дизайнерами, закупала коллекции и продвигала их на рынке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти известного российского шансонье Вилли Токарева.

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