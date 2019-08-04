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Месяц лежал в больнице: названа причина смерти Вилли Токарева
Известный российский шансонье Вилли Токарев, который умер на 85 году жизни, боролся с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает в Telegram-канале российский ресурс «360».
В течение последнего месяца он находился в одной из московских клиник.
Сын Токарева, Антон, подтвердил смерть отца, а также сообщил, что в настоящее время решается вопрос с прощанием и похоронами певца.
Эстрадный артист Михаил Шуфутинский бурно отреагировал на печальное известие.
«Я в шоке. Потому что полжизни с ним связано. Знаете, вы меня вообще просто убили», — сказал он одному из российских СМИ.
Напомним, Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Черныш на Северном Кавказе. Работал в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой. В 1974 году эмигрировал в США, где работал разнорабочим, почтальоном, таксистом, потом стал петь. Широкая известность к певцу пришла уже в эмиграции, 1981 году, после выхода пластинки «В шумном балагане».
С начала 1990-х годов жил в Москве, где открыл собственную студию звукозаписи.
«ФАКТЫ» опубликовали видео с самыми известными песнями исполнителя.
Интервью с Токаревым, которое он дал «ФАКТАМ» накануне своего юбилея, читайте в материале: «Рецепт изумительного борща с коньяком мне подарила шеф-повар ресторана в Конотопе».
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