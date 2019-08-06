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У Линдси Лохан роман с наследным принцем Саудовской Аравии (фото)

21:16 6 августа 2019 136
Линдси Лохан
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американской актрисой Линдси Лохан, известной по фильмам «Дрянные девчонки» и «Чумовая пятница», увлекся наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд. Это утверждают западные СМИ. Сын короля завалил кинозвезду дорогими подарками. Среди прочего, как пишет издание Page Six, он презентовал ей кредитную карточку в подарочной упаковке, положив на счет крупную сумму. Принц также позволяет Линдси пользоваться своим частным самолетом. Между ними также постоянно идет активная переписка.

Представители Лохан утверждают, что актриса и принц на самом деле знакомы, но встречались всего один раз — на гонках «Формулы-1» в прошлом году.

33-летний Мухаммед бен Салман женат и воспитывает четырех детей.

Как предполагают, он лично отдал в прошлом году приказ жестоко убить саудовского журналиста и оппозиционера Джамаля Хашогги.

33-летняя Линдси Лохан переехала на Ближний Восток в 2017 году (поселившись, в частности, в Дубае, где она проводит много времени), так как в США у нее возникли проблемы из-за неуплаты налогов.

Линдси Лохан ранее состояла в романтических отношениях с российским бизнесменом Егором Тарабасовым. Они со скандалом расстались в 2016 году. Актриса обвинила жениха в рукоприкладстве.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Кинозвезду Линдси Лохан избили в Москве: появилось видео.

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