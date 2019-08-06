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После провального побега из тюрьмы в облике девушки бандит повесился в тюремной камере (фото)
Курьезный случай, произошедший в тюрьме бразильского города Рио-де-Жанейро, закончился трагедией. 42-летний главарь банды наркоторговцев Клаувино да Сильва, который пытался бежать из заключения под видом своей 19-летней дочери, покончил с собой спустя несколько дней после неудавшегося побега. Он повесился в своей камере на простыне. Как пишет издание Daily Mail, ведется расследование обстоятельств смерти.
Да Сильва, сговорившись со своей дочерью Аной Габриэль, переоделся в ее джинсы и футболку, надел парик и силиконовую маску — в то время, как девушка спряталась в камере. Однако Клаувино задержали на выходе, так как он сильно нервничал и неестественно двигался. Охранники заставили его раздеться на камеру.
Это была вторая провальная попытка сбежать на свободу бандита, приговоренного почти к 74 годам тюремного заключения. В 2013 году ему удалось покинуть пределы тюрьмы, однако его вскоре задержали и вернули за решетку.
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