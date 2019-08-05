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Главарь банды пытался бежать из тюрьмы под видом своей дочери: переодевшись и нацепив силиконовую маску (фото, видео)

Курьезный случай произошел в тюрьме бразильского города Рио-де-Жанейро. 42-летний главарь одной из банд наркоторговцев, Клаувино да Сильва, пытался бежать из заключения под видом своей 19-летней дочери, которая пришла его навестить.

Клаувино переоделся в девичьи вещи — бюстгальтер, облегающие джинсы и розовую футболку со стилизованным изображением мультперсонажа Минни Маус, а также надел парик, очки и силиконовую маску. Как сообщает издание The Sun, охранники не сразу раскрыли обман. Они заподозрили неладное, поскольку Клаувино слишком нервничал и двигался слишком неловко для женщины. И задержали его уже практически на выходе.

Девушку, которая должна была остаться в тюрьме на месте отца, полицейские считают его сообщницей.

Да Сильва, приговоренный почти к 74 годам тюремного заключения, в 2013 году уже совершал побег из тюрьмы через канализацию. Однако его вскоре задержали и перевели в тюрьму более строгого режима.

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