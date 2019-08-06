Под Одессой в больнице взорвалась граната: есть жертвы

Происшествия

В городе Раздельная Одесской области 6 августа произошло ЧП. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, на спецлинию «102» поступило сообщение о мощном взрыве в одном из подсобных помещений Раздельнянской центральной районной больницы.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа через окно помещения увидела чеки от двух гранат. Исходя из того, что взрыв был один, стало ясно, что в любой момент может сдетонировать уще одно взрывное устройство. Полицейские сразу оцепили здание, эвакуировали людей и ждали приезда взрывотехников.

Прибыв на место, специалисты обнаружили в помещении двух погибших, а между телами — не сработавшую гранату РГД-5. Последняя была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии. Как сообщили в главке, взрывотехники обезвредили этот боеприпас и установили, что взорвалась граната Ф-1.

По предварительным данным, боевые гранаты принес с собой мужчина, 1965 года рождения, который пришел к своей сожительнице — 44-летней работнице пищеблока больницы. Со слов очевидцев, он прошел к своей женщине, которая находилась одна в отдельно стоящем здании. После того, как мужчина закрыл за собой дверь и раздался взрыв. В результате, погибли он сам и его супруга. Других пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать оперативно-следственная группа. Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Одессе местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил с 9 этажа боевую гранату. Инцидент произошел в Киевском районе Одессы, на проспекте Небесной Сотни.

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