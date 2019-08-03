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В Одессе местный житель бросил с 9 этажа боевую гранату
Инцидент произошел в пятницу вечером в Киевском районе Одессы, на проспекте Небесной Сотни. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, 47-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, швырнул из окна квартиры на девятом этаже гранату РГД-5. Напомним, ранее боевую гранату нашли на детской площадке в Николаеве.
По счастливой случайности граната не взорвалась и никто не пострадал.
В ходе осмотра квартиры злоумышленника правоохранители обнаружили еще несколько боевых гранат.
Соседи утверждают, что их мужчина, которые якобы был участником АТО, привез с востока страны. В последнее время экс-военнослужащий злоупотреблял спиртным и частенько вступал в конфликты. Так случилось и на этот раз — поссорившись с людьми из-за припаркованных авто, мужчина набросился на одного из собеседников с кулаками. Потом ретировался домой, откуда и продолжил «боевые действия» — запустил РГД-5 с высоты прямо во двор многоэтажки.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время злоумышленник задержан. Продолжается следствие.
Напомним, 24 июля под Киевом на жилом массиве Крюковщина от взрыва гранаты пострадала девушка. В полиции подтвердили версию о том, что она пыталась закопать взрывоопасный предмет.
А перед этим в Фастове бывший военный грозился взорвать гранату на центральной площади города.
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