В Одессе местный житель бросил с 9 этажа боевую гранату

Происшествия

Инцидент произошел в пятницу вечером в Киевском районе Одессы, на проспекте Небесной Сотни. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, 47-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, швырнул из окна квартиры на девятом этаже гранату РГД-5. Напомним, ранее боевую гранату нашли на детской площадке в Николаеве.

По счастливой случайности граната не взорвалась и никто не пострадал.

В ходе осмотра квартиры злоумышленника правоохранители обнаружили еще несколько боевых гранат.

Соседи утверждают, что их мужчина, которые якобы был участником АТО, привез с востока страны. В последнее время экс-военнослужащий злоупотреблял спиртным и частенько вступал в конфликты. Так случилось и на этот раз — поссорившись с людьми из-за припаркованных авто, мужчина набросился на одного из собеседников с кулаками. Потом ретировался домой, откуда и продолжил «боевые действия» — запустил РГД-5 с высоты прямо во двор многоэтажки.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленник задержан. Продолжается следствие.

Напомним, 24 июля под Киевом на жилом массиве Крюковщина от взрыва гранаты пострадала девушка. В полиции подтвердили версию о том, что она пыталась закопать взрывоопасный предмет.

А перед этим в Фастове бывший военный грозился взорвать гранату на центральной площади города.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter