В оккупированном Крыму освободили украинского политзаключенного Стешенко

Украина

Украинского политзаключенного Александра Стешенко, незаконно задержанного в оккупированном Крыму в 2018 году, амнистировали оккупационным «судом».

Об этом в Facebook сообщил руководитель «Объединения родственников политзаключенных Кремля» Игорь Котельянец.

«Сегодня мы в Объединении родственников политзаключенных Кремля целый день ждали, затаив дыхание. Стешенко вывозили из Крыма на материк. Это политзаключенный, которого в 2018 году ФСБ посадили в Крыму за якобы планы поджечь дом муфтия для запугивания пророссийски настроенных крымских татар и для нагнетания межнациональной розни», — написал он.

По словам Котельянца, Стешенко отпустили по процедуре условно-досрочного освобождения. Он добавил, что освобожденного политзаключенного доставили домой, в Харьков.

Факт освобождения подтвердил на своей странице в Facebook постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Встретился с освобожденным украинским политзаключенным Александром Стешенко. Пообщались о неправомерных действиях оккупационных органов в Крыму. Надеюсь, что правоохранительные органы автономии, а также органы международного правосудия предоставят надлежащую оценку нарушениям прав человека и военным преступлениям, совершенным представителями оккупационной власти в Крыму», — написал постпред.

Напомним, что 2 апреля 2018 года активисты из общественной инициативы «КрымSOS» со ссылкой на мать Стешенко сообщили, что российские силовики задержали его в пункте пропуска «Чонгар» при въезде в оккупированный Россией Крым. Согласно рапортам сотрудников российской полиции, 12 апреля Стешенко «задержали за неповиновение законному требованию (статья 19.3 КоАП России)». В тот же день «райсуд» Симферополя арестовал Стешенко на 12 суток.

Позже российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым.

Как утверждает российская спецслужба, «в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева, вошли бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков». В ФСБ утверждают, что «члены экстремистского сообщества в январе 2018 года осуществили поджог дома муфтия Крыма Аблаева». Также в ФСБ заявляли, что Стешенко задержали в апреле 2018 года «при въезде на территорию Крыма, куда он был направлен Велиевым для подготовки и осуществления провокаций». Велиеву и Третьякову Россия выдвинула обвинения заочно, они были объявлены в розыск.

В августе 2018 года подконтрольный Кремлю Центральный районный «суд» Симферополя приговорил харьковчанина Александра Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении по обвинению в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Российские силовики утверждали, что во время следствия Стешенко якобы полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного рассмотрения. Поэтому уголовное преследование Стешенко в части осуществления еще одного преступления (ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса России — создание экстремистского сообщества) было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что российские силовики несколько раз топили в море похищенного харьковчанина, чтобы выбить из него признательные показания.

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