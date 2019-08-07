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В одних и тех же сапожках: Каменских раскритиковали за «неправильную» летнюю обувь
Украинская исполнительница Настя Каменских и ее муж Потап проводят в Италии «второй» медовый месяц. На личной страничке в Instagram певица то и дело публикует фотоотчёты, делясь своими впечатлениями от супружеской жизни. По словам певицы, любой брак должен основываться в первую очередь на взаимной поддержке. Кроме того, огромное значение имеет интимный аспект и любовь.
Во вторник певица опубликовала свежий кадр, надев летний джинсовый сарафан небесно-голубого оттенка.
Преданные фанаты не преминули выразить свое восхищение Настей: «Конфетка», «Очень Классная наша Каменских Настя!)», «Красивая девушка!».
Но другая часть читательской аудитории заметила, что примеряя три разных образа, Анастасия не стала переобуваться — в кадре она запечатлена в замшевых полусапожках.
Эту же обувь певиц надела и под трендовое синее платье в мелкий белый горошек. Не забыв об аксессуарах: браслетах и рюкзачке.
Для пешей прогулки возлюбленная Потапа примеряла джинсовые шорты с простым белым топом, сделав акцент на талии с помощью кожаного ремешка. Но все в тех же сапожках!
Хейтеры не долго раздумывая высказали свое отношение:
К счастью, немало нашлось у жены Потапа и защитников.
«Настенька, никого не слушайте и не обращайте внимания! У Вас прекрасная, очень красивая и очень женственная фигура, идеальное лицо и волосы! Все на месте. Вы и правда богиня с божественным голосом! Каждый раз любуюсь и заслушиваюсь», «Обувь-супер! Не слушай дураков!», «Ты великолепна», — пишут они.
В любом случае, стало понятным, что поклонники продолжают следить за каждым шагом звезды, поэтому популярность ей обеспечена.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Италии Настя опубликовала фото со «взглядом Марии», из-за чего ее в очередной раз заподозрили в беременности.
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