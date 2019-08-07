Российские “казаки” хотят отсудить 4 млн долларов у украинских создателей игры Cossaks

Мир

В России организация «Совет атаманов РФ» заявила о намерении получить от украинской компании-разработчика GSCGameWorld деньги за использование слова «казаки» в названии популярной компьютерной игры. Свои претензии россияне оценивают в 4 миллиона долларов, пишет Championat.

«Только мы имеем полное право на использование имени и бренда „казаки“. Наши адвокаты за рубежом уже подготовили иск в международный суд. Они считают, что мы суд выиграем. С целью обеспечения иска будем ходатайствовать заблокировать все счета и сервера украинской компании», — подчеркнули в совете атаманов.

Представитель организации Геннадий Ковалев уточнил, что организация претендует на 10% доходов от игры.

«С учетом использования в течение нескольких лет принадлежащих нам прав на имя сумма может составить около 4 миллионов долларов», — пояснил он.

При этом Совет Атаманов России хочет, чтобы деньги достались и украинским казакам — примерно по восемь тысяч евро на каждого. Якобы «владелец не обеднеет, у него еще есть S.T.A.L.K.E.R., Warcraft и «Чернобыль».

Напомним, несколько лет назад известная в области разработки и выпуска компьютерных игр украинская компания GSCGameWorldзаявила о возвращении к активной работе на рынке гейм-девелопмента. Тогда же была начата разработка продолжения популярной стратегии в реальном времени (RTS) «Казаки».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году генеральный директор студии GSC_Game World Сергей Григорович заявил, что вторая часть популярной игры S.T.A.L.K.E.R. запущена в разработку. Действие игры происходит в постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где помимо аварии в 1986 году, произошел и второй взрыв, в результате которого физические, химические и биологические процессы на данной территории изменились, появилось множество аномалий, артефактов, мутантов.

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