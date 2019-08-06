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Рвануло что-то мощное: появилось видео с моментом взрыва на складах в России
Пользователи сети активно обсуждают вчерашний взрыв на российских военных складах возле Каменки.
Так, пользователь Юрий Каракай разместил видео с информационного ресурса РФ, на котором показан необычный грибок над складами, напоминающий видео взрыва над Хиросимой или Нагасаки.
«Есть в ленте военные, спецы по гражданской обороне? Что это было?» — пишет он.
Єсть у лєнті воєнні, спєци по ГО, шо це, блдь, було ?pic.twitter.com/nwXGR7Hcmp— Юрій Каракай (@karakay67) 5 августа 2019 г.
Первоначально прозвучала версия про «ядерный взрыв». Но затем ее отставили — «ядерные боеприпасы от огня не взрываются. Они от него портятся». Кроме того, при настоящем ядерном взрыве и возникновении светового излучения камера, которая снимала без защитных светофильтров, вышла бы из строя. Ей бы просто выжгло матрицу, а оператор получил бы серьезные ожоги.
«Most likely it's just a powerful blast of some traditional explosive. Doesn't look like a nuclear explosion», — прокомментировали зарубежные участники беседы.
Также прозвучала версия о том, что увиденное похоже на термобарический взрьів. Так могут взрываться боеприпасы объемного взрыва. Если это правда, то в радиусе 300 метров наверняка никто не выживет.
«И сотню метров в глубину тоже», — мрачно пошутили пользователи.
Некоторые участники дискуссии в шутку предположили, что так «Порошенко лично возглавил укродрг, почему срочно и отбыл в командировку».
В итоге все участники обсуждения пришли к выводу, что просто рвануло большое количество «обычных» снарядов.
«Просто фронт взрывной волны хорошо виден на бОльшей части времени его жизни из-за большой влажности. Из-за падения давления сразу за фронтом уплотнения происходит пароконденсация, а затем, при нормальном давлении — обратное испарение», — подвел научную базу один из специалистов.
По его словам, нечто подобное было в Калиновке, где хранились обычные, не ядерные боеприпасы.
Главным же выводом обсуждения стало то, что взрывы, похоже, «отменили» несколько гумконвоев оккупантов на Донбасс, чего нельзя не приветствовать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 5 августа стало известно о взрывах в районе войсковой части близ деревни Каменка Ачинского района Красноярского края. Из района ЧП была начата эвакуация населения.
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