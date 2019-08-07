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Лиза Галкина подалась в изобретали: дочь Пугачевой представила модель «эксклюзивного смартфона» (видео)
У дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лизы проснулась «изобретательская жилка». Последние два дня она занята созданием макета мобильного устройства — смартфона из бумаги и «программного обеспечения» для него.
«Здесь у меня целых четыре игры есть. Вот тарзанка, а вот можно переодевать куколку. А здесь можно раскрашивать шапку и свою корону», — радостно объяснила Лиза.
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«Смартфон XS12. Звездный эксклюзив. Товар штучный», — пошутил юморист в комментарии под видео.
Отец удивился находчивости дочери. «То есть ты сама сделала себе телефон? А как им пользоваться? Расскажи», — спросил за кадром Максим.
«Сама, конечно! Распечатываешь игру, какую ты хочешь, и пользуешься», — искренне ответила младшая дочь Аллы Пугачевой.
«Прекрасно! А ты будешь получать патент на этот телефон?» — с юмором поинтересовался Галкин. «Патент? Ну нет. Это мой собственный телефон, я ничего не буду продавать», — уверенно заявила девочка.
В конце ролика шоумен показал, как Лиза усовершенствовала свой аппарат, добавив к нему бумажную камеру. «Слушай, у тебя телефон всё больше и больше», — поразился звездный отец.
Поклонников порадовали воспитанность и образованность Лизы. Особенно их восхитило то, что в пять лет девочка уже хорошо знает, что такое «патент».
«Лиза прекрасна. Несмотря на то что у нее есть современные игрушки, она придумала себе бумажный телефон. Так мило», «Из всех детей наших звезд — эта девочка самая умная, сообразительная и красивая», «Как она хорошо рассказывает: логично, последовательно, слова подбирает быстро. Сразу нашлась, что про патент ответить. Умница», — написали они в комментариях.
В будущем Лиза, считают поклонники, если и не станет ученым-изобретателем, то наверняка снискает славу в шоу-бизнесе — ведь у нег явно есть все таланты родителей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина удивила талантом «сказочницы».
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