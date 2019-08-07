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Ехал и специально подрезал: сеть возмутил хамовитый водитель "евробляхи" в Киеве (видео)
В сети обсуждают видео, на котором видно, как водитель автомобиля на «еврономерах» нагло нарушил правила дорожного движения. Видео было снято видеорегистратором одного из автомобилей в Киеве 6 августа.
«„Не перевелись ещё бляхеры“. Сегодня нарушитель на Mercedes решил стать звездой. Номер нарушителя (KFB820). История такова: он вначале решил повернуть налево с полосы которая едет направо. После этого я ему просигналил на что он меня решил воспитать. Причем „воспитание“ он проводил с непристегнутым ребёнком в своём авто», — написал пользователь, опубликовавший видео в Facebook-сообществе «Киев оперативный».
В сети активно обсуждают случай.
«Типичное поведение евробляхера! Чему удивляться???» — написал один из пользователей.
«Дураков на дороге хватает! Всегда следую правилу УДД! (уступи дорогу дураку). 15 лет пока срабатывало!» — добавил второй.
«В полицию заяву написали? Или так просто ждем общественного порицания?» — поинтересовался третий.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве байкеры терроризируют жителей центра Киева, устраивая ночные гонки под их окнами.
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