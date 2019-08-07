Мир

Унитаз взорвался после того, как молния угодила в канализационный отстойник во дворе дома (фото, видео)

Жительница американского штата Форида Мэрилу Уорд, ее супруг и трое их собак спокойно сидели дома в грозу, когда неожиданно в их туалете раздался мощный взрыв. Осколки унитаза взлетели в воздух подобно ракете. Один из них пробил стену. «Это был самый громкий звук, который я слышала в жизни!», — говорит перепуганная пенсионерка.

Как пишет издание New York Post, оказалось, что молния угодила в канализационный отстойник во дворе дома. Скопившийся там газ метан, выделяющийся из фекалий, воспламенился, что привело к цепной реакции в трубах и финальному взрыву унитаза. По счастью, в этот момент в «кабинете задумчивости» не было никого из членов семьи.

«Никогда больше в грозу не отправлюсь в туалет», — говорит Мэрилу, которой теперь предстоит масштабный ремонт. По счастью, у женщины имеется страховка, поэтому расходы возьмет на себя страховая компания.

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