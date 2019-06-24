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Мужчина застрял в люке вверх ногами из-за упавшего смартфона: опубликовано видео
В Киеве на улице Цветаевой, 18 мужчина, попытавшийся достать упавший в люк смартфон, застрял в отверстии кверху ногами — для его извлечения потребовалась помощь спасателей. Ранее в столице спасатели помогли мужчине, рука которого застряла в унитазе.
Видео этого происшествия опубликовал «Киев Оперативный». Сообщается, что мужчина полез «спасать» чужой телефон — ему за помощь в извлечении упавшей в люк мобилки пообещали 500 гривен. Но что-то пошло не так…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве спасатели снимали с высокого тополя 10-летнего мальчика, который «застрял» там вместе с мячом.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!