11 августа в Пирогово — медовая ярмарка: как добраться (фото)

Украина

В воскресенье, 11 августа, в Национальном музее архитектуры и быта в Пирогово ждут гостей на празднике меда, приуроченному к кануну Маковея, или медового Спаса, который отмечают 14 августа. Ранее мы рассказывали, что запрещено делать в день пророка Ильи.

С 13:00 до 17:00 посетители заповедника Пирогово смогут познакомиться с традиционными украинскими обрядами и стать их непосредственными участниками. Каждый сможет найти занятие по интересам. Организаторы празднества покажут гостям, как сделать обрядовый букет — «маковейчик», а все желающие смогут посоревноваться, у кого он получится лучше.

Кроме того, можно будет влиться в общий хоровод, который поведут вокруг традиционного праздничного символа — «Маковея».

В 13:00 для посетителей музея проведут бесплатную экскурсию, посвященную бортничеству в Украине.

С 10:00 до 18:00 на территории музея будет работать медовая ярмарка, где пасечники из многих уголков страны представят разные виды сладкой продукции. Здесь можно будет продегустировать продукты пчеловодства и приобрести все, что душа пожелает.

Праздничная концертная программа в Пирогово начнется в 14:00.

Ну и, конечно же, не обойдется без украинской кухни На празднике будут представлены традиционные для Маковея блюда, которые издавна готовили хозяйки: коржики с маком и медом, вареники и пироги с маком, другие вкусности.

Попасть на праздник в Пирогово можно, воспользовавшись транспортом: троллейбусом № 11 от станции метро «Выставочный центр», маршруткой № 507 (с Южного ж/д вокзала, от станций метро «Лыбедская», «Выставочный центр», «Ипподром»).

Стоимость входного билета для взрослых — 50 гривен, детского — 30 гривен, для школьников 7—10 лет — 15 гривен, дети до 7 лет проходят бесплатно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter