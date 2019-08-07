25.42 / 25.72 28.37 / 28.83
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Двойник надел не те штаны: новое фото Путина вызвало волну насмешек в сети

11:10 7 августа 2019 355
Путин в штанах не по росту
Инф. «ФАКТОВ»

Президента России Владимира Путина (или его двойника) в очередной раз засекли в брюках не по росту.

Фотографии, которые выложил в сеть политтехнолог Алексей Голобуцкий, были сделаны во время посещения образовательного центра «Сириус». «Сегодняшний двойник явно не подходил к очередным брюкам», — иронизирует Голобуцкий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Голобуцкий публиковал фото с церемонии возложения Путиным венка к Могиле Неизвестного солдата в Москве и обращал внимание на ставшие уже традиционными длинные штаны, которые носит российский лидер.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер