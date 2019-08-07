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Двойник надел не те штаны: новое фото Путина вызвало волну насмешек в сети
Президента России Владимира Путина (или его двойника) в очередной раз засекли в брюках не по росту.
Фотографии, которые выложил в сеть политтехнолог Алексей Голобуцкий, были сделаны во время посещения образовательного центра «Сириус». «Сегодняшний двойник явно не подходил к очередным брюкам», — иронизирует Голобуцкий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Голобуцкий публиковал фото с церемонии возложения Путиным венка к Могиле Неизвестного солдата в Москве и обращал внимание на ставшие уже традиционными длинные штаны, которые носит российский лидер.
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