Мир

Двойник надел не те штаны: новое фото Путина вызвало волну насмешек в сети

Президента России Владимира Путина (или его двойника) в очередной раз засекли в брюках не по росту.

Фотографии, которые выложил в сеть политтехнолог Алексей Голобуцкий, были сделаны во время посещения образовательного центра «Сириус». «Сегодняшний двойник явно не подходил к очередным брюкам», — иронизирует Голобуцкий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Голобуцкий публиковал фото с церемонии возложения Путиным венка к Могиле Неизвестного солдата в Москве и обращал внимание на ставшие уже традиционными длинные штаны, которые носит российский лидер.



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