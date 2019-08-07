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Отпугнуть инвесторов: конкурс СРП под угрозой срыва
Впервые за долгое время были проведены 10 конкурсов на заключение СРП — соглашения о разделе продукции (добыча природного газа). Об этом написал эксперт нефтегазовой отрасли Андрей Закревский, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог.
Закревский отметил, что на конкурс были выставлены 9 участков на суше и 1 участок на шельфе Черного моря.
«В целом проведение конкурсов, предложенные участки недр и участники были восприняты и экспертами, и СМИ сдержанно позитивно», — написал эксперт.
При этом после объявления победителей конкурсов (распоряжение Кабинета министров Украины
Так, компания «Укрнефтебурение» (И.Коломойский) в Окружном административном суде Киева оспаривает результаты конкурса по Зиньковской площади, ссылаясь на неправомерность положения постановления Кабинета министров Украины об утверждении конкурсных условий, позволяющее участвовать в конкурсе юридическому лицу, специально созданному для этого при наличии гарантии материнской компании и предоставлении информации об опыте, технических, финансовых и прочих возможностях учредителя (гаранта) такого юрлица. Хотя законом про СРП это не запрещено.
Как отмечает эксперт, так структурируется абсолютно весь международный нефтегазовый и не только бизнес.
«Если проанализировать все конкурсы на заключение СРП, когда-либо проведенные в Украине, включая последние, большинство участников были такими SPE. Такие мейджоры, как Шелл, Шеврон, Эксон участвовали в конкурсах на заключение СРП через свои специально созданные компании. Если проанализировать последние конкурсы (в Украине), специально созданными компаниями участвовали абсолютно все, кроме „Укрнефтебурения“, „Укргаздобычи“ и „Навигатор комплект“. Остальные участники были SPЕ, включая ДТЭК (Oil&Gas Overseas Trading B.V. и „Нефтегазэксплуатация“), „Захиднадрасервис“ (ООО ВЕЛЛ КО), „Сигма Блейзер“ и „Аспект Энерджи“ (Ukrainian Energy LLC), Vermilion Ukraine Exploration B.V., ООО ГеоАльянс Партнерство, Geo Alliance Partnership B.V. А значит, если суд отменит результаты конкурса на Зиньковскую площадь по этой причине, то надо отменять также все остальные результаты конкурсов, ведь условие участия SPE присутствует абсолютно во всех конкурсных условиях. На подходе еще 3 конкурса с такими же условиями» — написал эксперт.
Огромная территория будет заморожена на время судов и недоступна для освоения. Цели по наращиванию добычи газа и энергонезависимость Украины можно будет отложить, отметил эксперт.
«То, как мы пройдем эту историю с судами по СРП, — это история, которая покажет и независимость судов, и насколько Украина готова защищать инвесторов, является ли наращивание добычи истинным приоритетом государства или личные интересы по-прежнему дороже всего», — отметил Закревский.
Напомним, 26 июля Национальное антикоррупционное бюро совместно с ГПУ провело обыски в Окружном административном суде Киева. Позже в НАБУ сообщили, что обыски проводились в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений отдельными судьями. Генпрокуратура до 9 августа направит в Высший совет правосудия ходатайство на получение разрешения на привлечение к уголовной ответственности судей Окружного админсуда Киева.
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