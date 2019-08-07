Происшествия

В Киеве горел рынок возле метро "Дарница": первые фото и видео

В Киеве, возле станции метро «Дарница» произошел пожар. Загорелась кровля павильонов на Днепровском крытом рынке. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул утром 7 августа, около 9.30. Горела кровля над четырьмя павильонами крытого рынка.

«Пожарным удалось в 10:39 локализовать пожар на площади 250 кв. м., а в 10:55 — ликвидировать. К ликвидации пожара были привлечены 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава Киевского гарнизона», — говорится в сообщении ГСЧС.

Информации о погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Как писали «ФАКТЫ», в июне в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом случился масштабный пожар. Горели склады одежды секонд-хенд.

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