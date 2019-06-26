Происшествия

Под Киевом разгорелся масштабный пожар: первые фото и видео с места ЧП

В селе Петропавловская Борщаговка случился масштабный пожар. Горят склады одежды секонд-хенд. Сигнал о пожаре спасатели получили около 19.30. Локализовать пламя пока не удается.

Огнем охвачена площадь 7500 квадратных метров. Тушить пожар прибыли 13 пожарных машин и 70 спасателей из Киева и области.

Очевидцы опубликовали видео с места пожара.

Свидетели говорят, что пожар разгорелся с новой силой после того, как огонь распространился на место хранения горюче-смазочных материалов.

Густой черный дым над местом пожара виден в ближайших пригородах Киева за Кольцевой дорогой.

Напомним, в Киеве не первый раз горят склады с секонд-хендом. Масштабный пожар в 2016 году уничтожил склады возле станции метро «Лесная», а в 2016 году компания молодых людей подожгла торговые павильоны на рынке «Виноградарь». Очевидцы говорят, что тогда сгорело более двух сотен торговых точек.

Фото Алена Жабровец/Facebook, ДСНС/Facebook

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