Белла Хадид рассталась со своим бойфрендом, а ее сестра Джиджи нашла новою любовь (фото)

Шоу-бизнес

22-летняя американская супермодель Белла Хадид рассталась со своим бойфрендом — обладателем премии «Грэмми», 29-летним канадским певцом Эйбелом Тесфайе, известным как The Weeknd. Причиной стало то, что они слишком много времени вынуждены проводить врозь, поскольку каждый занимается собственной карьерой. «Они сейчас в разных местах — как физически, так и духовно», — рассказал источник изданию E! News.

Впрочем, Белла и The Weeknd расстаются уже не в первый раз. Они познакомились и начали встречаться в 2015 году. В ноябре 2016 года пара распалась — опять-таки из-за чересчур плотных рабочих графиков. В мае 2018 года Хадид и Тесфайе (который за это время успел закрутить роман с певицей Селеной Гомес) возобновили отношения.

Белла и Эйбел

В то время, как Белла, похоже, осталась в одиночестве, ее старшая сестра, 24-летняя Джиджи Хадид, нашла новую любовь. Как пишет издание People, бывшую возлюбленную участника группы One Direction Зейна Малика уже несколько раз видели на свиданиях с 26-летним Тайлером Камероном — моделью и участником популярного реалити-шоу «Холостячка» (вариант телешоу «Холостяк»). Тайлера также видели покидающим рано утром апартаменты Джиджи в Нью-Йорке.

Пока что Хадид и Камерон не спешат заявлять о себе, как о паре. Они нравятся друг другу и приятно проводят время вместе. В «Холостячке» Тайлер как раз дошел до финала, но вряд ли между ним и главной героиней шоу Ханной Браун завяжутся серьезные романтические отношения.

Джиджи и Тайлер

Ранее «ФАКТЫ» писали — Сестры Хадид прошлись в нижнем белье на показе новой коллекции Rihanna.

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