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Сестер-супермоделей Джиджи и Беллу Хадид обокрали во время отдыха в Греции

15:12 10 августа 2019 64
Джиджи и Белла Хадид
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

У американских сестер-супермоделей Джиджи и Беллы Хадид произошла неприятность во время отдыха на греческом острове Миконос. Роскошную виллу, которую арендовали гламурные девушки, обокрали. Воры перевернули все вверх дном и вынесли дизайнерскую одежду, солнцезащитные очки, сумочки, драгоценности.

Как сообщает издание TMZ, 24-летняя Джиджи и 23-летняя Белла подозревают что к краже причастен кто-то из обслуживающего персонала виллы, имеющего доступ в помещения. Сестры обратились в местную полицию, но, по их словам, там к их жалобе не отнеслись с должным энтузиазмом. В итоге обиженные американки досрочно прервали свой отпуск и на частном самолете покинули остров, пообещав в соцсетях больше никогда туда не возвращаться. «Не рекомендую. Тратьте свои деньги где-нибудь еще», — написала Джиджи.

По словам отца Джиджи и Беллы, бизнесмена палестинского происхождения Мохамеда Хадида, случившееся причинило его девочкам психологическую травму. Однако он доволен уже хотя бы тем, что сами они не пострадали.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Белла Хадид рассталась со своим бойфрендом, а ее сестра Джиджи нашла новою любовь.

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