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Где смотреть онлайн ЦСКА – «Заря»: расписание трансляций матча Лиги Европы
В четверг, 8 августа, луганская «Заря» на 46-тысячном стадионе «Васил Левски» в Софии проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против болгарского ЦСКА (арбитр — Сандро Шефер из Швейцарии). Напомню, что подопечные Виктора Скрипника на предыдущей стадии состязаний прошли черногорскую «Будучность», а армейцы из Софии сначала выбили из турнира «Титоград» из Черногории (4:0, 0:0), а затем в послематчевой «лотерее» взяли верх над хорватским «Осиеком» (1:0, 0:1; по пенальти — 4:3).
Луганчане отправились в Болгарию в среду, 7 августа. В составе делегации 20 футболистов, среди которых не оказалось одного из лидеров коллектива Артема Громова, забившего три мяча в двух поединках с «Будучностью». Зато в футболке «Зари» может дебютировать арендованный у «Динамо» форвард Назарий Русин.
Полностью список футболистов, на которых Виктор Скрипник рассчитывает в предстоящей игре, выглядит так: вратари — Никита Шевченко, Никола Василь; защитники — Йоэль Абу-Ханна, Никита Каменюка, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Александр Тымчик, Виталий Вернидуб; полузащитники — Дмитрий Иванисеня, Игорь Чайковский, Леван Арвеладзе, Егор Шалфеев, Богдан Леднев, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Дмитрий Хомченовский; нападающие — Филипп Будковский, Назарий Русин.
Если «Заря» раньше ни разу не пересекалась в еврокубках с болгарскими командами, то ЦСКА трижды противостоял представителям Украины. В 1974 и 1979 годах коллектив из Софии в Кубке кубков и Кубке УЕФА уступил по сумме двух встреч киевскому «Динамо» (0:1 и 0:1, а также 1:2 и 1:1), а в 2001-м в Кубке УЕФА прошел донецкий «Шахтер» (3:0 и 1:2).
Отметим, что поединок ЦСКА — «Заря» в прямом эфире 8 августа в 20:30 покажет в нашей стране телеканал УНИАН.
Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение ЦСКА. К примеру, контора William Hill принимает ставки на победу болгарской команды с коэффициентом 2,15, на ничью — 3,1, на успех луганчан — 3,2.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что победитель пары «Заря» — ЦСКА в раунде плей-офф Лиги Европы сразится с сильнейшим в противостоянии «Люцерна» и «Эспаньола».
Фото ФК «Заря»
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