Лучшие идеи летнего дизайна: советы по уходу за кожей рук и ногтями (фото)

Стиль жизни

Лето завершается, а это значит — нужно успеть сделать красивый летний маникюр и услышать в свой адрес немало комплиментов. Правда, решить, какой дизайн лучше, всегда не так легко. Хочется, чтобы он был особенным и в то же время не слишком вычурным. Одним словом, стильным и уместным. Стильный маникюр делается с учетом модных трендов. Уместность подсказывает наша интуиция. А еще один важный критерий — красота. Красивые ногти вызывают восторг.

Лучшие нейл-стилисты мира поделились с «ФАКТАМИ» идеями дизайна.

— В тренде дизайн в виде ракушки, — рассказывает нейл-стилист из Румынии Алина Рэнджук. — Модницы выбирают его, чтобы чувствовать себя как можно ближе к морю, но он уместен и в офисе, так как лаконичен и элегантен. Такой маникюр можно выполнить в нежных пастельных тонах или в яркой палитре. Эффектно его дополнить кристаллами или стразами, но в умеренных количествах. Кристаллы очень красиво смотрятся на ногтях миндалевидной формы. Можно выделить фантазийной цветной ракушкой один ноготь.

Дизайн ракушки модницы выбирают, чтобы чувствовать себя как можно ближе к морю. Фото из альбома Алины Рэнджук

Можно выделить фантазийной цветной ракушкой один ноготь. Фото из альбома Алины Рэнджук

— Неоновые цвета — один из ведущих трендов сезона, — утверждает лондонский нейл-стилист Андреа Симона Игнат. — Такие ногти всегда будут в центре внимания, как и их обладательница. Однотонные или с рисунком, короткие или длинные — все это уже не так важно. Главное — яркость и экстравагантность. Если вы не решаетесь на неоновое покрытие ногтей, попробуйте внести неон в детали дизайна. И вскоре вы станете чуточку смелее, а потом, возможно, отважитесь на то, на что никак не решались.

Неоновые ногти – тренд сезона. Они яркие и привлекательные. Фото из альбома Андреа Симоны Игнат

— Элегантная роспись — это всегда красиво. Ее можно комбинировать с разными техниками. Например, с френчем, — продолжает мастер.

Расписные ногти – настоящее произведение искусства. Фото из альбома Андреа Симоны Игнат

— Беби-бумер — нежное омбре, которое не надоедает. Дополненное кристаллами смотрится очень нарядно. Даже для свадьбы прекрасный вариант! — говорит Андреа Симона Игнат.

Беби-бумер с кристаллами – хорошая идея для особых случаев. Фото из альбома Андреа Симоны Игнат

— Этим летом модны яркие неоновые цвета — особенно желтый и оранжевый, — говорит нейл-стилист из Израиля Натали Федорчук. — Именно они побили все рекорды по своей популярности… А если говорить о спокойных тонах, тогда выбирайте розовый, мятный, банановый. Что касается дизайна, в моде фруктовый. Сочные фрукты и ягоды на ногтях смотрятся очень привлекательно. Особенно — арбузики.

Август – месяц арбузов. Они уместны и в дизайне ногтей. Фото из альбома Натали Федорчук

Я, конечно, следую за модой, но все же пытаюсь подобрать для каждой клиентки то, что ей больше подходит. К примеру, недавно делала маникюр с оранжевым лаком и радугой. Его предпочла одна из моих любимых клиенток, которая никогда не захочет видеть у себя на ногтях спокойные тона. Она пришла ко мне в подавленном настроении из-за нелегкого периода в жизни. И я предложила ей сделать ногти с радугой, которая появляется на небе после дождя.

По мнению Натали, каждый рисует свою радугу в жизни сам, поэтому не нужно жалеть красок. Фото из альбома Натали Федорчук

— Этот нежный дизайн с кристаллами подойдет и на каждый день, и для праздничного вечера… Розовый и мятный — красивое сочетание, — продолжает мастер.

Нежность, свежесть, легкость — так нейл-стилист охарактеризовала этот дизайн в своем посте в соцсетях. Фото из альбома Натали Федорчук

— Также очень эффектно сочетание синего и розового. В тренде — геометрия. Ромбики — мой любимый дизайн. Часто его использую зимой в сочетании со снежинками. В этот раз решила попробовать летом. Почему нет?

Сочетание синего с розовым нейл-стилист называет своим открытием. Фото из альбома Натали Федорчук

Неоновый цвет с фольгой — просто, быстро и эффектно. Абстракции в дизайне ногтей на пике моды.

Особенно красиво такой дизайн, по словам Натали, смотрится на загорелых руках. Фото из альбома Натали Федорчук

Конечно, важно, чтобы руки были ухоженными. Ведь красивый дизайн на неухоженных руках — все равно, что новая мебель в квартире без ремонта. Алина Рэнджук советует прежде всего обратить внимание на кутикулу. Если она сухая, руки выглядят некрасивыми. Алина Рэнджук рекомендует увлажнять кутикулу качественными маслами. А Андреа Симона Игнат советует отдать предпочтение органическим. Увлажняющий же крем она рекомендует наносить не только на кожу рук, но и вокруг кутикулы — это, по ее мнению, стимулирует здоровый рост ногтя.

У Натали Федорчук свои секреты ухоженных рук. Она советует практически после каждого мытья наносить на кожу крем. Что касается ногтей, рекомендует раз в неделю апельсиновой палочкой аккуратно отодвигать кутикулу — ногти будут выглядеть ухоженными. Ну, и, конечно, пользоваться маслом для кутикулы. Альтернативой ему может стать оливковое масло, которое нужно массирующими движениями втирать в пальчики по кутикуле. Натали Федорчук напоминает женщинам о необходимости надевать перчатки при уборке, а еще о том, что не стоит использовать слишком горячую и холодную воду.

По мнению нейл-стилистов, яркий экстравагантный маникюр не лимитируется возрастом женщины. Модный дизайн делает ее обладательницу стильной. По наблюдениям Андреа Симоны Игнат, обычно женщины начинают с простого дизайна, а со временем приходит желание делать что-то особо креативное. Тренд же — это красота, которая шагает в ногу со временем. При этом нужно прислушиваться к своей интуиции. Ведь то, что эффектно смотрится на одной женщине, может абсолютно быть неуместным на другой. Маникюр — один из элементов образа, который должен быть гармоничен.

Нейл-стилисты советуют не бояться экспериментировать, пробовать новое, рисковать. Только так можно найти свой стиль! А стильная женщина, как известно, всегда на высоте.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новых трендах в летнем маникюре: идеи дизайна для офиса, отдыха, свадьбы и занятий спортом.

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