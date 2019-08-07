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Лучшие идеи летнего дизайна: советы по уходу за кожей рук и ногтями (фото)
Лето завершается, а это значит — нужно успеть сделать красивый летний маникюр и услышать в свой адрес немало комплиментов. Правда, решить, какой дизайн лучше, всегда не так легко. Хочется, чтобы он был особенным и в то же время не слишком вычурным. Одним словом, стильным и уместным. Стильный маникюр делается с учетом модных трендов. Уместность подсказывает наша интуиция. А еще один важный критерий — красота. Красивые ногти вызывают восторг.
Лучшие нейл-стилисты мира поделились с «ФАКТАМИ» идеями дизайна.
— В тренде дизайн в виде ракушки, — рассказывает нейл-стилист из Румынии Алина Рэнджук. — Модницы выбирают его, чтобы чувствовать себя как можно ближе к морю, но он уместен и в офисе, так как лаконичен и элегантен. Такой маникюр можно выполнить в нежных пастельных тонах или в яркой палитре. Эффектно его дополнить кристаллами или стразами, но в умеренных количествах. Кристаллы очень красиво смотрятся на ногтях миндалевидной формы. Можно выделить фантазийной цветной ракушкой один ноготь.
— Неоновые цвета — один из ведущих трендов сезона, — утверждает лондонский нейл-стилист Андреа Симона Игнат. — Такие ногти всегда будут в центре внимания, как и их обладательница. Однотонные или с рисунком, короткие или длинные — все это уже не так важно. Главное — яркость и экстравагантность. Если вы не решаетесь на неоновое покрытие ногтей, попробуйте внести неон в детали дизайна. И вскоре вы станете чуточку смелее, а потом, возможно, отважитесь на то, на что никак не решались.
— Элегантная роспись — это всегда красиво. Ее можно комбинировать с разными техниками. Например, с френчем, — продолжает мастер.
— Беби-бумер — нежное омбре, которое не надоедает. Дополненное кристаллами смотрится очень нарядно. Даже для свадьбы прекрасный вариант! — говорит Андреа Симона Игнат.
— Этим летом модны яркие неоновые цвета — особенно желтый и оранжевый, — говорит нейл-стилист из Израиля Натали Федорчук. — Именно они побили все рекорды по своей популярности… А если говорить о спокойных тонах, тогда выбирайте розовый, мятный, банановый. Что касается дизайна, в моде фруктовый. Сочные фрукты и ягоды на ногтях смотрятся очень привлекательно. Особенно — арбузики.
Я, конечно, следую за модой, но все же пытаюсь подобрать для каждой клиентки то, что ей больше подходит. К примеру, недавно делала маникюр с оранжевым лаком и радугой. Его предпочла одна из моих любимых клиенток, которая никогда не захочет видеть у себя на ногтях спокойные тона. Она пришла ко мне в подавленном настроении из-за нелегкого периода в жизни. И я предложила ей сделать ногти с радугой, которая появляется на небе после дождя.
— Этот нежный дизайн с кристаллами подойдет и на каждый день, и для праздничного вечера… Розовый и мятный — красивое сочетание, — продолжает мастер.
— Также очень эффектно сочетание синего и розового. В тренде — геометрия. Ромбики — мой любимый дизайн. Часто его использую зимой в сочетании со снежинками. В этот раз решила попробовать летом. Почему нет?
Неоновый цвет с фольгой — просто, быстро и эффектно. Абстракции в дизайне ногтей на пике моды.
Конечно, важно, чтобы руки были ухоженными. Ведь красивый дизайн на неухоженных руках — все равно, что новая мебель в квартире без ремонта. Алина Рэнджук советует прежде всего обратить внимание на кутикулу. Если она сухая, руки выглядят некрасивыми. Алина Рэнджук рекомендует увлажнять кутикулу качественными маслами. А Андреа Симона Игнат советует отдать предпочтение органическим. Увлажняющий же крем она рекомендует наносить не только на кожу рук, но и вокруг кутикулы — это, по ее мнению, стимулирует здоровый рост ногтя.
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У Натали Федорчук свои секреты ухоженных рук. Она советует практически после каждого мытья наносить на кожу крем. Что касается ногтей, рекомендует раз в неделю апельсиновой палочкой аккуратно отодвигать кутикулу — ногти будут выглядеть ухоженными. Ну, и, конечно, пользоваться маслом для кутикулы. Альтернативой ему может стать оливковое масло, которое нужно массирующими движениями втирать в пальчики по кутикуле. Натали Федорчук напоминает женщинам о необходимости надевать перчатки при уборке, а еще о том, что не стоит использовать слишком горячую и холодную воду.
По мнению нейл-стилистов, яркий экстравагантный маникюр не лимитируется возрастом женщины. Модный дизайн делает ее обладательницу стильной. По наблюдениям Андреа Симоны Игнат, обычно женщины начинают с простого дизайна, а со временем приходит желание делать что-то особо креативное. Тренд же — это красота, которая шагает в ногу со временем. При этом нужно прислушиваться к своей интуиции. Ведь то, что эффектно смотрится на одной женщине, может абсолютно быть неуместным на другой. Маникюр — один из элементов образа, который должен быть гармоничен.
Нейл-стилисты советуют не бояться экспериментировать, пробовать новое, рисковать. Только так можно найти свой стиль! А стильная женщина, как известно, всегда на высоте.
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