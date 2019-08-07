У иудеев начинается пост 9 ава: что нельзя делать и как правильно его провести

Общество и люди

С раннего утра 11 августа и до появления на вечернем небе того же дня трех первых звезд иудеи будут поститься в память о самом скорбном дне в истории еврейского народа — девятом дне месяца ав. Вообще-то, в нынешнем году начало этого суточного поста приходится на вечер субботы. Но шабат — не время скорби, поэтому поститься исповедующие иудаизм начнут с утра воскресенья. Постом 9 ава закончится трехнедельный траур, начавшийся 17 тамуза (21 июля).

История 9 ава восходит к трагическим событиям, произошедшим в этот день в давние времена, когда Всевышний вынес приговор усомнившимся в нем евреям, выведенным Моисеем из Египта. Это произошло через год и два месяца после Исхода. Тогда сыны Израиля подошли к границам страны Ханаан, обещанной им Богом, и отправили 12 разведчиков посмотреть, что она собой представляет. 9 ава разведчики вернулись и десять из них рассказали, что евреям там жизни не будет. Люди плакали, но, поверив своим посланникам, а не Всевышнему, не посмели перейти границу.

В наказание Всевышний не позволил провинившемуся поколению евреев войти в Землю Израиля (это позже смогли сделать только их дети), а 9 ава стало траурным днем для еврейского народа. Вышедших же из Египта ожидало 40-летнее скитание по пустыне и смерть в ней тех, кому к моменту описываемых событий исполнилось не меньше двадцати лет. В течение 39 лет 9 ава уходили из жизни те, кому исполнилось 60. А на сороковой год в этот день никто не умер. Сначала люди решили, что Всевышний просто немного отсрочил исполнение наказания, но через несколько дней стало понятно, что эта черная полоса в жизни еврейского народа закончилась.

Но были и другие бедствия. Именно 9 ава 586 года до н.э. был превращен в руины Первый Иерусалимский храм, в 70 году н.э. уничтожен Второй Храм (от этой святыни осталась только западная стена — знаменитая Стена Плача), в 135 году произошло падение города Бейтар (последнего оплота еврейских повстанцев), и вся Иудея превратилась в выжженную землю. Позже разрушенный Иерусалим был распахан, как поле, а евреям вообще запретили вход на эту территорию.

И в последующие времена 9 ава совпадало с началом наиболее трагических событий в истории еврейского народа. Так, в 1290 году в этот день по указу короля Эдуарда началось массовое изгнание евреев из Англии, в 1306 году — из Франции, в 1492 году — из Испании, а в 1555 году евреи Рима были переселены в первое в истории гетто.

Именно 9 ава по еврейскому календарю в 1914 году началась Первая мировая война, разорившая сотни еврейских общин Европы. Не обошлось без трагедий, пришедшихся на 9 ава, и во время Второй мировой войны. Например, именно с этого дня в 1942 году стали депортировать евреев из Варшавского гетто и начал действовать созданный фашистами лагерь в Треблинке — один из самых страшных лагерей смерти, унесший жизни до 810 тысяч человек, подавляющее большинство которых — евреи.



В память об этих событиях и был установлен пост 9 ава. С его наступлением принято посещать синагогу, где в это время царят необычная тишина и полумрак. Люди не приветствуют друг друга, не пожимают рук, не улыбаются. Тору в этот пост не читают, так как она радует душу, что в день траура неуместно (изучают только те отрывки, где речь идет о разрушении Храма). После молитвы все усаживаются на низкие скамеечки или на пол, чтобы послушать истории о разрушении Храмов, бедствиях, постигших после этого еврейский народ и об искуплении грехов, из-за которых были разрушены святыни.

В этот пост не едят, не пьют (исключение делается для детей, больных и иногда для беременных и кормящих матерей), не умываются (утром моют только пальцы и протирают ими глаза) и не чистят зубы. Не носят кожаную обувь, не надевают новую одежду, не пользуются духами, кремами и косметикой (но разрешены дезодоранты), не приветствуют друг друга словом «Шалом», не делают подарки, не читают светские книги и газеты. Запрещены супружеская близость, курение.

Ночью постящиеся стараются уменьшить удовольствие от сна, например, укладываясь на жесткое ложе, отказываясь от простыни, подушки, которую некоторые строгие последователи традиций даже заменяют камнем. Кроме того, до полудня не положено сидеть на стульях — только на низких скамейках. Принято не работать как минимум до полудня и даже не заниматься домашними делами.

А на следующий день после окончания поста, 12 августа, в память о догоравшем еще 10 ава Храме до полудня не пьют вино и не едят мясо, не купаются, не стригутся, не бреются и не стирают белье.

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