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Испанский клуб избавился от бывшего форварда сборной Украины
34-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, имеющий опыт выступлений в национальной сборной (58 матчей и 11 голов в период с 2008-го по 2018 год), остался без клуба. Испанская «Малага», играющая во втором по силе дивизионе страны, разорвала контракт с нашим соотечественником по обоюдному согласию.
Отметим, что Селезнев пришел в «Малагу» лишь в январе нынешнего года, и провел во второй части прошлого сезона в Сегунде 12 матчей (мячей не забивал).
Как сообщают СМИ, нападающим, который в свое время защищал цвета донецкого «Шахтера» и доходил до финала Лиги Европы с «Днепром», активно интересуется турецкий «Гезтепе». Интерес вполне оправдан, ведь в 2017—2018 годах Евгений неплохо проявил себя в Турции, выступая в «Карабюкспоре» и «Акхисар Беледийе».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Карпаты» продали еще одного футболиста в Испанию.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.