Испанский клуб избавился от бывшего форварда сборной Украины

Спорт

34-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, имеющий опыт выступлений в национальной сборной (58 матчей и 11 голов в период с 2008-го по 2018 год), остался без клуба. Испанская «Малага», играющая во втором по силе дивизионе страны, разорвала контракт с нашим соотечественником по обоюдному согласию.

Отметим, что Селезнев пришел в «Малагу» лишь в январе нынешнего года, и провел во второй части прошлого сезона в Сегунде 12 матчей (мячей не забивал).

Как сообщают СМИ, нападающим, который в свое время защищал цвета донецкого «Шахтера» и доходил до финала Лиги Европы с «Днепром», активно интересуется турецкий «Гезтепе». Интерес вполне оправдан, ведь в 2017—2018 годах Евгений неплохо проявил себя в Турции, выступая в «Карабюкспоре» и «Акхисар Беледийе».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Карпаты» продали еще одного футболиста в Испанию.

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