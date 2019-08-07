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Мир

15 лет тюрьмы и конфискация имущества: как в России запугивают участников мирных акций протеста

15:12 7 августа 2019 102
Росгвардия против мирных граждан
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Около 40 тысяч россиян менее чем за сутки подписали петицию «Новой газеты», требуя «прекратить уголовное дело против участников мирной акции 27 июля 2019 года в Москве». Документ размещен на сайте change.org. Число тех, кто поддерживает требование, продолжает расти.

Как отмечается в тексте петиции, правоохранительные органы развязали «политический террор» против не только москвичей, но и всего населения России. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках» в Москве в связи с акцией протеста против отказа в регистрации независимых депутатов на выборах в Московскую городскую думу. Авторы петиции подчеркивают, что 27 июля в российской столице не происходило ничего, подпадающего под юридическую квалификацию «массовых беспорядков». Не было ни насилия в отношении граждан и представителей власти, ни повреждения имущества, ни поджогов и погромов. «Нарушение общественного порядка, на которое ссылается следствие, не может классифицироваться как массовые беспорядки ни по букве закона, ни с точки зрения здравого смысла», — говорится в документе.

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Следственные органы явно получили указание сверху. Они занимаются фальсификацией материалов дела. Но и это не все. Давление на людей оказывается по всем фронтам.

Так, прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых за участие в акции протеста. Утверждалось, что супруги пришли на несанкционированную акцию вместе с годовалым ребенком. В соцсетях и мессенджерах активно распространялись фотографии и видео, на которых видно, как Проказовы отдают сына третьему лицу. Это Сергей Фомин — фигурант уголовного дела о массовых беспорядках. Прокуратура полагала, что Фомин взял малыша, чтобы беспрепятственно пройти с ним через полицейские кордоны и избежать ареста.

Ночью к Проказовым пришли с обыском. Причем, как рассказывают супруги, в дверь позвонил человек, представившийся участковым. Он заявил, что на Дмитрия и Ольгу пожаловались соседи. Когда они открыли дверь, в квартиру вошли пять или шесть человек. Они устроили обыск, проверили электронную переписку супругов, скопировали информацию, содержавшуюся в их домашнем компьютере.

Прокуратура заявила, что будет настаивать на лишении Проказовых родительских прав. Основание — факты участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетними. Передача ребенка постороннему ставила под угрозу жизнь и здоровье малыша.

Затем Проказовых вызывали на допрос, который продолжался несколько часов. Супруги приехали в прокуратуру с сыном — им просто не с кем оставить малыша. Дмитрий и Ольга объяснили, что в акции участия не принимали, а просто гуляли с сыном в субботу и случайно оказались там, где проходил митинг. Фомина они хорошо знают. Сергей — их родственник и крестный отец ребенка. Прокуратуре пришлось отступить.

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Однако этот случай ярко демонстрирует, на что готовы идти российские власти, чтобы запугать недовольных. Люди, которых задержали 27 июля и 3 августа, подверглись внезапным проверкам со стороны налоговых органов. У большинства из них оказались задолженности по кредитам, просроченные платежи за коммуналку, у некоторых — долги по алиментам. Теперь им всем угрожают конфискацией имущества!

Как уже писали «ФАКТЫ», ряд задержанных 27 июля оказались в итоге под арестом. Сроки разные — от недели до месяца. В субботу, 3 августа, полиция также жестко задерживала участников акции протеста. Под арестом оказались девять человек. Все они теперь проходят обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках. Им грозят реальные тюремные сроки до 15 лет!

При этом участники акции просто требовали, чтобы московские власти допустили к выборам в Мосгордуму 8 сентября независимых кандидатов. 6 августа этим людям снова отказали в регистрации. Москвичи намерены выйти на очередную акцию 10 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Росгвардия жестоко разогнала людей, собравшихся на акцию 27 июля и 3 августа в Москве. Причем задерживали даже случайных свидетелей, а также тех, кто поддержал действия Росгвардии.

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