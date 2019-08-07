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В украинских парках могут появиться кнопки для вызова экстренной помощи: что об этом известно
После ряда громких инцидентов в городских парках Минрегион предложил повысить безопасность в городских зеленых зонах. По замыслу авторов идеи, в каждом парке должен появиться бокс с тревожной кнопкой для экстренного вызова полиции.
Чтобы инициатива не ограничилась только избранными парками, норму об обязательной «тревожной кнопке» предлагается заложить в государственных строительных нормах. Этот свод правил является обязательным для исполнения при проектировании и реконструкции городских объектов, в том числе парков.
Как сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе, в процессе общественного обсуждения инициативы были предложены ценные идеи: например, чтобы рядом с кнопкой располагалась камера видеонаблюдения или иная защита от «шутников», практикующих ложные вызовы полиции.
Напомним, ранее в Киеве в популярных общественных местах начали устанавливать тревожные кнопки для вызова полиции. Такие кнопки появились в парке «Владимирская горка», на Аллее художников и на Пейзажной аллее.
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