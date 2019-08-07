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Происшествия

Пожар на рынке возле метро "Дарница" в Киеве показали с воздуха: опубликованы фото и видео

16:04 7 августа 2019 142
Пожар на рынке возле метро «Дарница»
Инф. «ФАКТОВ»

Последствия пожара в Киеве, который вспыхнул возле метро «Дарница» в Днепровском районе, показали с воздуха.

Как сообщает «Информатор», возгорание, возникшее в ларьках, удалось потушить к 10:50. К счастью, во время ЧП никто из людей не пострадал. А вот имуществу был нанесен ущерб.

Сообщается, что горела кровля над четырьмя павильонами крытого рынка. Всего огнем было охвачено порядка 250 квадратных метров.

По предварительной информации, возгорание возникло под крышей зоомагазина. Спасатели вынесли из огня рыбок, попугая и морскую свинку. В то же время не известно, сколько животных находилось в магазине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве мужчина закрыл мать на балконе и поджег квартиру, а ушел пить пиво. Женщину, которая, к счастью, не пострадала, из горящей квартиры спасли пожарные.

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