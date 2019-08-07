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На Киев и область надвигается жуткая непогода: чего опасаться
В Киеве и области днем 8 августа погода будет неблагоприятной для отдыха на природе: ожидаются грозы, порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. Спасатели не исключают падения деревьев, в столице и пригородах объявлен «желтый» уровень опасности.
В Киеве управление по вопросам гражданской защиты напоминает жителям, что если непогода застала на улице, важно избегать рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, особенно тополей. Опыт показывает, что на период непогоды лучше не парковаться под деревьями, а жителям многоэтажек стоит убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. При падении деревьев или веток, при травмировании людей необходимо позвонить 101 и/или 103.
Если же гроза застала во время отдыха на природе, необходимо избегать купания в реке или озере и вообще удалиться от водоема на безопасное расстояние. Притягивают молнию одиноко стоящие деревья, столбы, вышки, потому их лучше избегать.
Решив переждать грозу на открытой местности, будет правильно избавиться от металлических предметов. Опасно передвигаться по открытой территории в мокрой одежде или большой группой — целесообразно рассредоточиться, а еще лучше укрыться в низине или овраге.
Напомним, пронесшийся 4 августа циклон привел к падению деревьев, повреждению автомобилей, помехам в движении транспорта.
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