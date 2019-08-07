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Селфи на высоковольтной электроопоре: подросток умер в больнице (фото, видео)
В среду, 7 августа, в больнице скончался 16-летний Николай Коломиец, пораженный током при попытке сделать селфи на высоковольтной электроопоре в селе Панкратово Арбузинского района Николаевской области. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Напомним, 5 августа двое подростков решили сделать селфи на вершине 30-метровой электроопоры. При этом Николай, наступив на провода, был поражен током. Потеряв равновесие, парень зацепился ногой за металлическую конструкцию и повис. Его приятелю удалось спуститься вниз самостоятельно.
Николая снимали с электроопоры прибывшие на вызов спасатели. Им пришлось задействовать автоподъемник.
С диагнозом поражение электрическим током, шок 3-й степени, некроз стопы подростка доставили в реанимацию Николаевской областной детской больницы. Он был без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через соцсети николаевцы начали поиск доноров для спасения пострадавшего. Однако полученные подростком травмы оказались несовместимы с жизнью. Несмотря на все усилия врачей, Николай умер.
«ФАКТЫ» не раз писали о трагедиях с подростками, пытающимися сделать селфи в особо опасных местах, в том числе на крышах вагонов. Дошло до того, что железнодорожники были вынуждены объявить охоту на зацеперов.
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Видео Иляны Пацюк
Фото ГУ ГСЧС в Николаевской области
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