Селфи на высоковольтной электроопоре: подросток умер в больнице (фото, видео)

Происшествия

В среду, 7 августа, в больнице скончался 16-летний Николай Коломиец, пораженный током при попытке сделать селфи на высоковольтной электроопоре в селе Панкратово Арбузинского района Николаевской области. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, 5 августа двое подростков решили сделать селфи на вершине 30-метровой электроопоры. При этом Николай, наступив на провода, был поражен током. Потеряв равновесие, парень зацепился ногой за металлическую конструкцию и повис. Его приятелю удалось спуститься вниз самостоятельно.

Николая снимали с электроопоры прибывшие на вызов спасатели. Им пришлось задействовать автоподъемник.

С диагнозом поражение электрическим током, шок 3-й степени, некроз стопы подростка доставили в реанимацию Николаевской областной детской больницы. Он был без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через соцсети николаевцы начали поиск доноров для спасения пострадавшего. Однако полученные подростком травмы оказались несовместимы с жизнью. Несмотря на все усилия врачей, Николай умер.

«ФАКТЫ» не раз писали о трагедиях с подростками, пытающимися сделать селфи в особо опасных местах, в том числе на крышах вагонов. Дошло до того, что железнодорожники были вынуждены объявить охоту на зацеперов.

Что такое зацепинг и откуда он к нам пришел, читайте в эксклюзивном материале «Парню в тоннеле оторвало голову»: зацеперы рассказали «ФАКТАМ», чем опасно их хобби (фото, видео)

Видео Иляны Пацюк

Фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

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