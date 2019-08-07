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«Динамо» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч чемпионата Украины
В субботу, 10 августа, в рамках 3-го тура украинской премьер-лиги пройдет матч между принципиальными соперниками — киевское «Динамо» примет донецкий «Шахтер». Начало игры на столичном НСК «Олимпийский» — в 17:00.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА «ДИНАМО» — «ШАХТЕР»
В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой. Две недели назад, 28 июля, соперники разыграли первый трофей в сезоне — Суперкубок Украины. «Горняки» открыли счет первыми на стадионе «Черноморец» в Одессе, но после перерыва динамовцы забили дважды и второй раз подряд (и восьмой раз в истории) стали обладателями почетного трофея.
Несмотря на то, что в предыдущей дуэли победа досталась «Динамо», в предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое преимущество «Шахтеру».
«Фаворит Спорт»: победа «Динамо» — 2,92, ничья — 3,55, победа «Шахтера» — 2,35.
1Xbet: победа «Динамо» — 2,795, ничья — 3,30, победа «Шахтера» — 2,57.
«Марафон»: победа «Динамо» — 2,82, ничья — 3,25, победа «Шахтера» — 2,52.
«Париматч»: победа «Динамо» —2,80, ничья — 3,30, победа «Шахтера» — 2,55.
William Hill: победа «Динамо» —2,75, ничья — 3,20, победа «Шахтера» — 2,45.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что судьбу поединка Лиги чемпионов «Брюгге» — «Динамо» решил мяч с пенальти.
Фото ФК «Динамо»
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