«Динамо» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч чемпионата Украины

Спорт

В субботу, 10 августа, в рамках 3-го тура украинской премьер-лиги пройдет матч между принципиальными соперниками — киевское «Динамо» примет донецкий «Шахтер». Начало игры на столичном НСК «Олимпийский» — в 17:00.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА «ДИНАМО» — «ШАХТЕР»

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой. Две недели назад, 28 июля, соперники разыграли первый трофей в сезоне — Суперкубок Украины. «Горняки» открыли счет первыми на стадионе «Черноморец» в Одессе, но после перерыва динамовцы забили дважды и второй раз подряд (и восьмой раз в истории) стали обладателями почетного трофея.

Несмотря на то, что в предыдущей дуэли победа досталась «Динамо», в предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое преимущество «Шахтеру».

«Фаворит Спорт»: победа «Динамо» — 2,92, ничья — 3,55, победа «Шахтера» — 2,35.

1Xbet: победа «Динамо» — 2,795, ничья — 3,30, победа «Шахтера» — 2,57.

«Марафон»: победа «Динамо» — 2,82, ничья — 3,25, победа «Шахтера» — 2,52.

«Париматч»: победа «Динамо» —2,80, ничья — 3,30, победа «Шахтера» — 2,55.

William Hill: победа «Динамо» —2,75, ничья — 3,20, победа «Шахтера» — 2,45.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что судьбу поединка Лиги чемпионов «Брюгге» — «Динамо» решил мяч с пенальти.

Фото ФК «Динамо»

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