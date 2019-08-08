«Динамо» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Спорт

В субботу, 10 августа, пройдет «украинское классико» в рамках чемпионата Украины — киевское «Динамо» примет донецкий «Шахтер». Поединок состоится на столичном НСК «Олимпийский», начало — в 17:00.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

На «Шахтер» — после выезда в Брюгге

Динамовцы проведут поединок против принципиального соперника аккурат между двумя матчами квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». Выездной матч европейского турнира, в котором «бело-синие» уступили с минимальным счетом — 0:1, оставил много вопросов. Теперь подопечным Александра Хацкевича необходимо проявить свои лучшие качества в игре с «горняками», но при этом оставить силы — как эмоциональные, так и физические — на ответный поединок с «Брюгге», который пройдет через три дня после встречи с «Шахтером»,

В Брюгге динамовцы не смогли добиться положительного результата. Как будет в Киеве?

Фотосессия перед «классико»

«Шахтер» перед встречей с «Динамо» провел клубную фотосессию, кадры из которой будут использоваться на официальных клубных ресурсах и в клубных изданиях в нынешнем сезоне. Примечательно, что на мероприятии отсутствовал полузащитник Виктор Коваленко, но в стане «горняков» никак не комментируют это.

На матче — арбитр из Закарпатья

Комитет арбитров УАФ назначил для работы на предстоящем матче в качестве главного рефери 38-летнего Ярослава Козыка из Мукачево (Закарпатская область). Примечательно, что в прошлом году Козык уже работал на поединке между «Динамо» и «Шахтером», который стал для него первым в карьере, — в 30-м туре арбитр зафиксировал результативную ничью (1:1) в Харькове, показав при этом 13 предупреждений (шесть игрокам «Шахтера», семь — футболистам «Динамо»), два из которых трансформировались в удаления.

38-летний Ярослав Козык

Помогать Козыку будут Игорь Алехин (Хмельницкий) и Семен Шлончак (Черкассы). Функции четвертого арбитра исполнит харьковчанин Анатолий Абдула, а наблюдателем арбитража будет глава Комитета арбитров УАФ итальянец Лучано Лучи.

Система VAR в действии

На матче между «Динамо» и «Шахтером» в режиме оффлайн будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR). На этот поединок видеоарбитром назначен Николай Балакин (Киевская область), видеоассистентом — Владимир Володин (Херсон), видеонаблюдателем арбитража — Владимир Петров (Харьков).

Система VAR уже работает в Украине - пока что в режиме оффлайн

На старте чемпионата — со стопроцентным результатом

Обе команды успешно стартовали в чемпионате Украины. «Динамо» провело два спаренных матча во Львове, последовательно обыграв «Карпаты» (2:0) и разгромив «Львов» (3:0), а «Шахтер» сначала обыграл на выезде «Александрию» (3:1), после чего в Харькове выиграл с крупным счетом у «Карпат» (3:0).

Первая встреча в сезоне — за «Динамо»

28 июля в Одессе прошел матч за Суперкубок Украины, в котором традиционно, 12-й раз в истории, сошлись «Динамо» и «Шахтер». Победа досталась киевлянам, которые по ходу встречи уступали в счете, но ближе к концу поединка отличились дважды и второй раз подряд (и восьмой раз в истории) стали обладателями трофея.

"Динамо" завоевало восьмой Суперкубок Украины в истории

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на матч «Динамо» — «Шахтер».

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