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Провокация в Станице Луганской: в СБУ попытались оправдаться за то, что «чиновники ЛНР» не были задержаны
В Службе безопасности Украины были вынуждены отреагировать на провокацию «чиновников» террористической «ЛНР» возле КПВВ «Станица Луганская». 6 августа участники незаконных вооруженных формирований демонстративно пришли на украинскую сторону, заявили, что это их земля, и беспрепятственно вернулись на оккупированные территории.
Спустя сутки после инцидента СБУ распространила заявление, где попыталась оправдаться за не задержание провокаторов. По версии СБУ, арест мог бы спровоцировать нарушение перемирия.
«Задержание Кобцевой и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и о якобы нарушении перемирия», — говорится в заявлении СБУ. Также там напоминают, что против указанных участников вооруженных формирований «ЛНР» ведется расследование.
Напомним, перемирие окончательно закончилось 6 августа после того, как боевики обстреляли окрестности Павлополя. Вследствие попадание мины в окоп погибли четверо украинских военных.
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