Общество и люди

Пастор-волонтер из Мариуполя, приемный отец 33 сирот Геннадий Мохненко вместе со своими приемными сыновьями покорил Монблан. Несмотря на непростые погодные условия — «сумасшедший ветер, адский холод, безумные пропасти по обе стороны от ледяной тропы шириной в 50 сантиметров», пастор и шестеро его сыновей поднялись на самую высокую гору Западной Европы, тем самым завершив кругосветное путешествие в рамках благотворительного тура «Мир без сирот!». Об этом Геннадий Мохненко, недавно ставший героем фильма «Мариуполь. Украинский форпост», рассказал на своей странице в Facebook.

«Мы живы (но если честно, почти живы)… Бешеная усталость… Только что спустились с покоренной вершины Европы — Монблан 4 810 м. Подробности позже, их много и они уникальны. Приду в себя — выложу заметки…

Перед восхождением

То что мы все целы — правда чудо. Спасибо всем, кто вспомянул нас в молитве… Иначе как сверхъестественным Божьим подкреплением я не могу объяснить успех экспедиции…

Сыны — красавцы. Преодолев треть дистанции (в виде километровой, почти вертикальной стены), ночью — я был уверен, что все силы оставлены здесь и восхождение сорвано…

Но мои орлики не собирались сдаваться, и мы все-таки рванули вперед. Восхождение длилось 20 (!) часов.

Знамя проекта «Украина — Мир без сирот!», проехавшее с нами в велотуре вокруг земного шара, поднято уже на шестую вершину мирового класса…" — написал Геннадий Мохненко.

Протяженность подъема составила — 4 810 м, из них 1 км отвесной вертикальной стены. Вместе с мариупольской семьей шли пять сопровождающих и съемочная группа.

Даня, 32-й приемный сын пастора, на Монблане

Экспедиция выдвинулась из Мариуполя 25 июля, и для мальчишек, которых их приемный отец взял с собой, путешествие по Европе было первым. По пути они останавливались у единоверцев, и экспедиция чуть было не сорвалась: «Знаете, что погубило войско Македонского? Комфорт! Наша экспедиция была под угрозой срыва… Гостеприимство наших друзей по пути к Альпам зашкаливало. Европейский уют отрицательно влиял на дух команды. Поэтому срочно увел всех в горы! В холодные реки, ледяные ливни, на камни и скалы, в ветра и палящее солнце», — с иронией отметил в путевых заметках пастор.

Геннадий Мохненко на Монблане

Для Геннадия Мохненко и его приемных детей это уже шестая горная вершина.

«С призывом к усыновлению детей мы реализовали множество радикальных проектов. За спиной покоренные вершины Эльбруса 5 642 м, Пик Фрешфельда 4 000 м, Арарат 5 137м, Райнир 4 392 м, Килиманджаро 5 895 м… Ради детей сирот, что бы их забирали в семьи, мы завершили кругосветку на велосипедах, проехав 27 000 км.

Экспедиция «Мир без сирот — Монблан 2019!» — очередной призыв не бояться и забирать сирот из детских домов! Спасибо всем, кто с нами в этой мечте…" — написал Геннадий Мохненко на своей странице.

Перед началом последнего этапа восхождения на Монблан пастор попросил священнослужителей всех церквей о молитве: «Самое главное… Помолиться о нашей мечте — об „Украине, России и Мире без сирот!“ С очередной горы мирового класса мы хотим прокричать: „Сироты — не дети второго сорта!“ Они в детских домах не потому, что с ними что-то не так. А потому, что что-то не так с нами — взрослыми!»

Стоит отдать должное участникам многолетней благотворительной акции, цель которой — привлечь внимание к сиротам из асоциальных семей и преодолеть сомнения у тех, кто раздумывает над тем, чтобы усыновить сироту, — успехи в их начинании явно есть.

«Вчера, на служении в Тернополе, встретились с вот этой чудесной семьей… Они свидетельствуют о том что, репортажи о наших акциях привлекли их внимание к теме усыновления! Сейчас они готовятся забрать уже третьего ребенка в семью!» — написал в своих путевых заметках Геннадий Мохненко.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как бывшие трудные дети, воспитанники мариупольского центра «Пилигрим», созданного Геннадием Мохненко, добровольцами шли на фронт. Об этом читайте в эксклюзивном материале «После встречи с патрулем „дээнэровцев“ я понял, что нужно защищать нашу землю от оккупантов».

Фото и видео со страницы Геннадия Мохненко в Facebook



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