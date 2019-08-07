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Эмоции не вызывают рак: Супрун развеяла миф о причинах появления онкологических заболеваний
Эмоции не вызывают рак, а попытки связать возникновение онкозаболеваний с прошлыми обидами и нелюбовью к себе — антинаучны и безосновательны. Такое разъяснение дала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, комментируя активно распространяемые псевдонаучные брошюры о связи рака с обидами.
«Рак — это не психосоматическая болезнь. Никакие эмоции не вызывают рак… Состояние человека до заболевания и во время терапии действительно влияет на иммунную систему. Но это не причина рака… Обиды не вызывают рак, а любовь к себе не предотвращает болезнь», — отмечает и.о. министра.
Супрун напоминает, что под общим названием «рак» скрывается целая группа болезней. Существует более 200 типов рака, и у каждого свои факторы риска, например:
▪️ наследственность — ретинобластома, рак молочной железы и яичников;
▪️ возраст — рак легких;
▪️ пол — гормонзависимые типы рака;
▪️ вес — рак поджелудочной железы и прямой кишки.
Также спровоцировать развитие рака могут вирусы (вирус папилломы человека, вирус гепатита С), вредные привычки (курение и алкоголь), работа на вредном производстве (канцерогены, химикаты, радиация), неблагоприятная среда (ультрафиолет, радиационное излучение, тяжелые металлы, бензопирены).
Напомним, ранее Супрун предупредила, что длительное пребывание на пляже чревато раком кожи, а алкоголь увеличивает риски рака поджелудочной железы.
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