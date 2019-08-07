Юная Ястремская обыграла в Канаде экс-первую ракетку мира

Спорт

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 33-ю позицию в мировом женском рейтинге, продолжает успешное выступление на турнире Rogers Cup в канадском Торонто с призовым фондом 2,83 млн долларов.

Наша теннисистка стартовала с уверенной победы над британкой Йоханной Контой (14-я) — 6:3, 6:2, после чего встречалась с Викторией Азаренко из Беларуси (39-я). Ранее Ястремская не встречалась с бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко — белоруска возглавляла рейтинг сильнейших теннисисток мира в 2012—2013 годах.

Юная украинка не спасовала перед опытной соперницей и в первом сете повела — 5:1. Затем Даяна позволила Азаренко сравнять счет, но все же вырвала победу в партии. Во втором же сете наша соотечественница, наоборот, уступала сопернице, но смогла переломить его ход и таки завершить матч в двух сетах — 7:5, 7:5.

За выход в 1/8 финала турнира Ястремская заработала 29 120 долларов и ожидает в следующем раунде встречи с американкой Софией Кенин (29-я), которая сенсационно обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти (1-я) — 6:7 (5), 6:3, 6:4.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в США.

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