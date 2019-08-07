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Украина

Хунта снова захватила власть: сеть взбудоражила фашистская свастика в центре Киева

21:29 7 августа 2019 272
свастика
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева возле Национального художественного музея появились флаги времен нацистской оккупации — красные полотнища со свастикой в белом круге. Как оказалось, возле здания музея ведутся съемки исторического фильма, а флаги призваны воссоздать атмосферу 1942−1943 годов.

Здание музея было построено 120 лет назад, но хорошо сохранилось, а потому часто становится местом съемок исторических фильмов и сериалов.

Напомним, прошлый громкий скандал со свастикой в Киеве был связан с появлением запрещенного изображения на ступенях в торговом центре Gorodok. Акцию пытались приписать радикальным политическим силам, но подозрение в итоге было выдвинуто лишь одному человеку — 17-летнему юноше. Его обвиняют в распространении нацистской символики (статья 436−1 УК Украины).

Фото журналиста Дениса Поповича

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