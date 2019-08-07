Происшествия

Дым видно за несколько километров: под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике (фото)

Под Киевом случился масштабный пожар на территории птицефабрики «Ясенсвит». Предприятие расположено в селе Крушинка Васильковского района. Дым от огня виден за несколько километров.

Сигнал о пожаре спасатели получили в 19.50. На месте выяснилось, что на территории птицефабрики загорелся ангар, по предварительным данным, пустой. Огнем были охвачены 2500 квадратных метров. Для ликвидации огня выехали семь пожарных машин.

Сейчас пожарным удалось локализовать пламя. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в июне птицефабрика «Ясенсвит» уже пережила пожар. В фабричном цеху загорелась кровля на площади 15 тысяч квадратных метров.

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