- 22:22 Свитолина успешно стартовала на турнире в Канаде
- 22:08 Вступился за женщину: в Харькове участковый избил пенсионера
- 21:44 Дым видно за несколько километров: под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике
- 21:29 Хунта снова захватила власть: сеть взбудоражила фашистская свастика в центре Киева
- 20:59 В Киеве на горячем поймали банду домушников: фото и видео с места событий
- 20:51 Легкий рецепт модного десерта трайфла: советы кондитера
- 20:46 Как же это не справедливо: знаменитости выражают соболезнования по поводу смерти Аллы Вербер
- 20:29 Зеленскому указали на серьезный просчет во внешней политике
- 20:12 Кэтрин Зета-Джонс сходила на свидание в вышиванке от украинского дизайнера
- 20:07 Под Одессой ливни повредили старинную Аккерманскую крепость
- 20:02 Юная Ястремская обыграла в Канаде экс-первую ракетку мира
- 19:59 Не обновляется лента новостей: в Instagram произошел масштабный сбой
Дым видно за несколько километров: под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике (фото)
Под Киевом случился масштабный пожар на территории птицефабрики «Ясенсвит». Предприятие расположено в селе Крушинка Васильковского района. Дым от огня виден за несколько километров.
Сигнал о пожаре спасатели получили в 19.50. На месте выяснилось, что на территории птицефабрики загорелся ангар, по предварительным данным, пустой. Огнем были охвачены 2500 квадратных метров. Для ликвидации огня выехали семь пожарных машин.
Сейчас пожарным удалось локализовать пламя. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в июне птицефабрика «Ясенсвит» уже пережила пожар. В фабричном цеху загорелась кровля на площади 15 тысяч квадратных метров.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..